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  4. Рома отказалась от экс-защитника Арсенала
Италия
15 октября 2023, 19:31 |
660
0

Рома отказалась от экс-защитника Арсенала

Шкодран Мустафи остается свободным агентом

15 октября 2023, 19:31 |
660
0
Рома отказалась от экс-защитника Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Шкодран Мустафи

«Рома» в нынешнем сезоне испытывает дефицит исполнителей в центре защиты. Крис Смоллинг и Диего Льоренте травмированы, а Эван Ндика в январе отправится на Кубок Африки.

По информации итальянских СМИ, «Роме» предложили подписать бывшего защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи. Однако римляне от такого варианта отказались из-за того, что в последние годы 31-летний защитник слишком часто получал травмы.

Мустафи находится в статусе свободного агента с минувшего лета, когда истек его контракт с «Леванте».

Ранее «Рома» отказалась от другого экс-защитника сборной Германии, Жерома Боатенга.

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Рома Рим Шкодран Мустафи свободный агент
Источник Corriere dello Sport
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