Рома отказалась от экс-защитника Арсенала

«Рома» в нынешнем сезоне испытывает дефицит исполнителей в центре защиты. Крис Смоллинг и Диего Льоренте травмированы, а Эван Ндика в январе отправится на Кубок Африки.

По информации итальянских СМИ, «Роме» предложили подписать бывшего защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи. Однако римляне от такого варианта отказались из-за того, что в последние годы 31-летний защитник слишком часто получал травмы.

Мустафи находится в статусе свободного агента с минувшего лета, когда истек его контракт с «Леванте».

Ранее «Рома» отказалась от другого экс-защитника сборной Германии, Жерома Боатенга.