Клуб из Франции ведет переговоры с форвардом, который отказал Динамо
В феврале Параскив отклонил предложение от киевлян
24-летний центрфорвард румынского «Германштадта» Даниэль Параскив в зимнее трансферное окно может сменить клуб и перебраться в европейскую топ-лигу.
В настоящий момент переговоры о потенциальном переходе Параскива ведет неназванный клуб из Франции.
В начале нынешнего года подписать Параскива пыталось «Динамо», но тогда форвард отказал киевлянам, не пожелав ехать в Украину из-за войны.
Параскив в текущем сезоне отличился 6 голами и 2 ассистами в 13 матчах за «Германштадт».
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