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Румыния
15 октября 2023, 18:47 |
407
0

Клуб из Франции ведет переговоры с форвардом, который отказал Динамо

В феврале Параскив отклонил предложение от киевлян

15 октября 2023, 18:47 |
407
0
Клуб из Франции ведет переговоры с форвардом, который отказал Динамо
instagram.com/dani_paraschiv

24-летний центрфорвард румынского «Германштадта» Даниэль Параскив в зимнее трансферное окно может сменить клуб и перебраться в европейскую топ-лигу.

В настоящий момент переговоры о потенциальном переходе Параскива ведет неназванный клуб из Франции.

В начале нынешнего года подписать Параскива пыталось «Динамо», но тогда форвард отказал киевлянам, не пожелав ехать в Украину из-за войны.

Параскив в текущем сезоне отличился 6 голами и 2 ассистами в 13 матчах за «Германштадт».

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Даниэль Параскив Динамо Киев Германштадт трансферы УПЛ трансферы трансферы Лиги 1
Источник Digisport.ro
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