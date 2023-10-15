Клуб из Франции ведет переговоры с форвардом, который отказал Динамо

24-летний центрфорвард румынского «Германштадта» Даниэль Параскив в зимнее трансферное окно может сменить клуб и перебраться в европейскую топ-лигу.

В настоящий момент переговоры о потенциальном переходе Параскива ведет неназванный клуб из Франции.

В начале нынешнего года подписать Параскива пыталось «Динамо», но тогда форвард отказал киевлянам, не пожелав ехать в Украину из-за войны.

Параскив в текущем сезоне отличился 6 голами и 2 ассистами в 13 матчах за «Германштадт».