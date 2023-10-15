Боян МИОВСКИ: «В матче с Украиной нам просто не повезло»
Форвард сборной Северной Македонии – о матче против Украины
Нападающий сборной Северной Македонии поделился впечатлениями от матча отбора на Евро-2024 против Украины (поражение 0:2):
«Тяжело комментировать такие поражения. В этом матче мы отдали все силы, поверьте. Но даже это не самое главное, ведь игра сегодня нам давалась. Первый тайм мы вообще, считаю, провели великолепно. У нас в игре было всё, в том числе отличные моменты у ворот украинцев, нам не хватило лишь одного — забитого мяча.
Это обидное поражение, вот и все, что можно сказать по поводу случившегося. Сегодня нам просто не повезло. Поэтому надо постараться как можно быстрее забыть этот результат и двигаться дальше».
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