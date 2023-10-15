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  4. Боян МИОВСКИ: «В матче с Украиной нам просто не повезло»
Чемпионат Европы
15 октября 2023, 17:50 |
841
0

Боян МИОВСКИ: «В матче с Украиной нам просто не повезло»

Форвард сборной Северной Македонии – о матче против Украины

15 октября 2023, 17:50 |
841
0
Боян МИОВСКИ: «В матче с Украиной нам просто не повезло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Боян Миовски

Нападающий сборной Северной Македонии поделился впечатлениями от матча отбора на Евро-2024 против Украины (поражение 0:2):

«Тяжело комментировать такие поражения. В этом матче мы отдали все силы, поверьте. Но даже это не самое главное, ведь игра сегодня нам давалась. Первый тайм мы вообще, считаю, провели великолепно. У нас в игре было всё, в том числе отличные моменты у ворот украинцев, нам не хватило лишь одного — забитого мяча.

Это обидное поражение, вот и все, что можно сказать по поводу случившегося. Сегодня нам просто не повезло. Поэтому надо постараться как можно быстрее забыть этот результат и двигаться дальше».

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сборная Северной Македонии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Северная Македония Евро-2024
Источник Динамо Киев от Шурика
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