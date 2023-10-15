Байндл и Соболева узнали соперниц в основе турнира в Клуж-Напоке

На турнире серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении, завершились матчи квалификации.

После дополнительной жеребьевки стали известны соперницы украинок Анастасии Соболевой, которая преодолела сито отбора, и Катерины Байндл, которая ожидала соперницу из квалификации.

Соболева на первом для себя турнире WTA сыграет в первом раунде основы против Анны Бондар из Венгрии (№57 WTA).

Байндл в стартовом матче померится силами с Екатериной Макаровой.

Также на турнире выступят Дарья Снигур и Даяна Ястремская.