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WTA
14 октября 2023, 23:29 | Обновлено 14 октября 2023, 23:38
206
1

Ястремская и Снигур узнали первых соперниц в основе турнира в Клуж-Напоке

Катерина Байндл сыграет с теннисисткой из квалификации

14 октября 2023, 23:29 | Обновлено 14 октября 2023, 23:38
206
1
Ястремская и Снигур узнали первых соперниц в основе турнира в Клуж-Напоке
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В основной сетки турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении, сыграют минимум три украинские теннисистки: Катерина Байндл, Дарья Снигур и Даяна Ястремская.

Катерина Байндл (WTA 84) на старте соревнований встретится с теннисисткой из квалификации.

Дарья Снигур (WTA 152) в 1/16 финала сыграет против третьей сеяной Грет Миннен (Бельгия, WTA 62).

Даяна Ястремская (WTA 97) в 1-м раунде проведет поединок против обладательницы WC Николы Бартунковой (Чехия, WTA 298).

Также в квалификации турнира борьбу продолжает Анастасия Соболева, которая в 1-м раунде отбора обыграла Мари-Сару Попу.

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WTA Клуж-Напока Грет Миннен Катерина Байндл (Козлова) Даяна Ястремская Дарья Снигур
Источник Sport.ua
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Falko
Фігасі Міннен за 3 місяці злетіла, я навіть проґавив. Даяні на замітку, нещодавно вони були поруч.
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