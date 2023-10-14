Ястремская и Снигур узнали первых соперниц в основе турнира в Клуж-Напоке

В основной сетки турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении, сыграют минимум три украинские теннисистки: Катерина Байндл, Дарья Снигур и Даяна Ястремская.

Катерина Байндл (WTA 84) на старте соревнований встретится с теннисисткой из квалификации.

Дарья Снигур (WTA 152) в 1/16 финала сыграет против третьей сеяной Грет Миннен (Бельгия, WTA 62).

Даяна Ястремская (WTA 97) в 1-м раунде проведет поединок против обладательницы WC Николы Бартунковой (Чехия, WTA 298).

Также в квалификации турнира борьбу продолжает Анастасия Соболева, которая в 1-м раунде отбора обыграла Мари-Сару Попу.