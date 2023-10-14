Удачный дебют. 19-летняя Соболева впервые выиграла матч на уровне WTA 250
Украинка в трех партиях обыграла Марию-Сару Попа на в Клуж-Напоке
19-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 325) успешно стартовала на турнире серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1-м раунде квалификации украинка в трех сетах обыграла Марию-Сару Попу (Румыния, WTA 581) за 2 часа и 20 минут.
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Квалификация
Мария-Сара Попа (Румыния) – Анастасия Соболева (Украина) – 2:6, 6:2, 4:6
Это была первая встреча теннисисток.
Анастасия дебютировала на уровне Тура и впервые выиграла матч на турнире WTA 250.
В финале отбора Соболева сыграет против победительницы матча Далила Якупович – Вивиан Хайзен.
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І цейво, редактори: А чого ви обидва імені суперниці Соболевої "Марія" і "Сара" відмінюєте, а прізвище "Попа" - ні? ))