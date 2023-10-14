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  4. Удачный дебют. 19-летняя Соболева впервые выиграла матч на уровне WTA 250
WTA
14 октября 2023, 18:15 | Обновлено 14 октября 2023, 18:32
560
3

Удачный дебют. 19-летняя Соболева впервые выиграла матч на уровне WTA 250

Украинка в трех партиях обыграла Марию-Сару Попа на в Клуж-Напоке

14 октября 2023, 18:15 | Обновлено 14 октября 2023, 18:32
560
3
Удачный дебют. 19-летняя Соболева впервые выиграла матч на уровне WTA 250
Instagram. Анастасия Соболева

19-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 325) успешно стартовала на турнире серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде квалификации украинка в трех сетах обыграла Марию-Сару Попу (Румыния, WTA 581) за 2 часа и 20 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Квалификация

Мария-Сара Попа (Румыния) – Анастасия Соболева (Украина) – 2:6, 6:2, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

Анастасия дебютировала на уровне Тура и впервые выиграла матч на турнире WTA 250.

В финале отбора Соболева сыграет против победительницы матча Далила Якупович – Вивиан Хайзен.

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Анастасия Соболева WTA Клуж-Напока
Источник Sport.ua
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Александр Ад
виграла молодець.Но з такою поганою(і першою і другою)подачею в туре робити нема чого
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+3
Falko
Якщо об'єктивно, то натужненько. Румунка не та суперниця. Після першого сету здавалося, що особливих проблем не буде. Але добре, що добре закінчується. Не знаю, хто така Гайзен, але Якупович для Насті це доволі серйозно.
І цейво, редактори: А чого ви обидва імені суперниці Соболевої "Марія" і "Сара" відмінюєте, а прізвище "Попа" - ні? ))
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+1
0976260852
Трохи повезло
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0
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