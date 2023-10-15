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WTA
15 октября 2023, 17:15 |
197
0

Обидчица Калининой и Володько выиграла турнир в Чжэнчжоу

Чжэн Циньвень обыграла в финале Барбору Крейчикову

15 октября 2023, 17:15 |
197
0
Обидчица Калининой и Володько выиграла турнир в Чжэнчжоу
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

15 октября на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай) состоялся финал.

В матче за титул чешка Барбора Крейчикова (№18 WTA) проиграла Чжэн Циньвень из Китая (№24 WTA).

Чжэнчжоу. Финал
Чжэн Циньвень (Китай) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 2:6, 6:2, 6:4

Для Чжэн это был третий финал турнира WTA и второй титул. В этом году она уже выиграла грунтовые соревнования WTA 250 в Палермо. С понедельника Циньвень дебютирует в топ-20 мирового рейтинга.

Для Крейчиковой это был 12-й финале и пятое поражение в поединках за титул.

Отметим, что на пути к победе в Чжэнчжоу Чжэн Циньвень обыграла Катерину Володько и Ангелину Калинину.

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Источник Sport.ua
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