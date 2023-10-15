Обидчица Калининой и Володько выиграла турнир в Чжэнчжоу
Чжэн Циньвень обыграла в финале Барбору Крейчикову
15 октября на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай) состоялся финал.
В матче за титул чешка Барбора Крейчикова (№18 WTA) проиграла Чжэн Циньвень из Китая (№24 WTA).
Чжэнчжоу. Финал
Чжэн Циньвень (Китай) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 2:6, 6:2, 6:4
Для Чжэн это был третий финал турнира WTA и второй титул. В этом году она уже выиграла грунтовые соревнования WTA 250 в Палермо. С понедельника Циньвень дебютирует в топ-20 мирового рейтинга.
Для Крейчиковой это был 12-й финале и пятое поражение в поединках за титул.
Отметим, что на пути к победе в Чжэнчжоу Чжэн Циньвень обыграла Катерину Володько и Ангелину Калинину.
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