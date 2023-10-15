Йожеф САБО: «Яремчук никакой, нигде не играет»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (победа 2:0):

«В первые тридцать минут поединка наши футболисты играли хорошо. Даже очень хорошо. Они и преимуществом владели, и мяч забили, и еще были моменты для взятия ворот. А вот потом как отрезало. Северо македонцы после этого имели три выхода на нашу «рамку» — и если бы не Трубин, то я даже не знаю, чем бы все в итоге закончилось.

Наш голкипер — молодец, просто молодец! Второй тайм оказался схожим с последней пятнадцатиминуткой первого: он начался с очередного выхода один на один с Трубиным. И хорошо, что он отбил мяч ногой, когда игрок сборной Северной Македонии с правой стороны угрожал воротам. После этого наша сборная только защищалась, играя на контратаках. Однако у нее ничего не получалось, разве что было один-два момента. А вот у ворот сборной Украины было небезопасно, и не раз.

Хотел бы сказать об игре в обороне. В частности, о центральном защитнике Матвиенко. Он не отбирает мяч. Да и кроме него, очень много наших игроков не отбирают. Кроме Степаненко, я не вижу никого в среднем звене, кто мог бы этим компонентом умело владеть. Миколенко отбирает, Конопля, Забарный — и все. Больше некому отбирать. Северомакедонцы часто во время своих атак прямо заходили в нашу штрафную и словно получали подарок: на, забивай! Да нельзя так играть в обороне, это ненормально! Надо уметь отбирать мяч.

А насчет атаки вот что скажу. Вышел вместо Довбика за замену Яремчук. Да он никакой! Он толком нигде не играет, переходя из команды в команду. Пригласил его Сергей Ребров в сборную, но он не впечатляет. Просто никакой. Фактура у парня атлетическая, но так, как его коллега по амплуа Довбик, играть он не может. Тот умеет закрыть мяч корпусом, умело им распорядиться, при первой возможности пробить. А у Яремчука то и дело мяч соперники забирают. Стоило этому нападающему опуститься ниже, как адресованную ему передачу сразу же теряет. Так быть не должно».