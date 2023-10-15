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  4. Йожеф САБО: «Яремчук никакой, нигде не играет»
Чемпионат Европы
15 октября 2023, 16:29 |
1505
4

Йожеф САБО: «Яремчук никакой, нигде не играет»

Экс-тренер сборной Украины – о победе над Северной Македонией

15 октября 2023, 16:29 |
1505
4
Йожеф САБО: «Яремчук никакой, нигде не играет»
Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (победа 2:0):

«В первые тридцать минут поединка наши футболисты играли хорошо. Даже очень хорошо. Они и преимуществом владели, и мяч забили, и еще были моменты для взятия ворот. А вот потом как отрезало. Северо македонцы после этого имели три выхода на нашу «рамку» — и если бы не Трубин, то я даже не знаю, чем бы все в итоге закончилось.

Наш голкипер — молодец, просто молодец! Второй тайм оказался схожим с последней пятнадцатиминуткой первого: он начался с очередного выхода один на один с Трубиным. И хорошо, что он отбил мяч ногой, когда игрок сборной Северной Македонии с правой стороны угрожал воротам. После этого наша сборная только защищалась, играя на контратаках. Однако у нее ничего не получалось, разве что было один-два момента. А вот у ворот сборной Украины было небезопасно, и не раз.

Хотел бы сказать об игре в обороне. В частности, о центральном защитнике Матвиенко. Он не отбирает мяч. Да и кроме него, очень много наших игроков не отбирают. Кроме Степаненко, я не вижу никого в среднем звене, кто мог бы этим компонентом умело владеть. Миколенко отбирает, Конопля, Забарный — и все. Больше некому отбирать. Северомакедонцы часто во время своих атак прямо заходили в нашу штрафную и словно получали подарок: на, забивай! Да нельзя так играть в обороне, это ненормально! Надо уметь отбирать мяч.

А насчет атаки вот что скажу. Вышел вместо Довбика за замену Яремчук. Да он никакой! Он толком нигде не играет, переходя из команды в команду. Пригласил его Сергей Ребров в сборную, но он не впечатляет. Просто никакой. Фактура у парня атлетическая, но так, как его коллега по амплуа Довбик, играть он не может. Тот умеет закрыть мяч корпусом, умело им распорядиться, при первой возможности пробить. А у Яремчука то и дело мяч соперники забирают. Стоило этому нападающему опуститься ниже, как адресованную ему передачу сразу же теряет. Так быть не должно».

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Йожеф Сабо сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Северная Македония Роман Яремчук
Источник UA-Football
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Комментарии 4
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Vbolivalnyk-Peter
Чесно кажучи напевно вперше погоджуся з цим пенсіонером!!! Причому правий у всьому на всі 100%!!!
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0
Gargantua
ну так нету форвардов. Довбик, Ванат.... а еще кто?
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0
Умник
Тут Йожеф прав.
Особенно последняя фраза
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0
Перець
Яремчук, Маліновський нікакіє чекаємо на Супрягу 
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0
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