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  4. Бонуччи может получить дисквалификацию из-за дела Фаджоли
Италия
15 октября 2023, 16:05 |
342
0

Бонуччи может получить дисквалификацию из-за дела Фаджоли

Защитник знал о страсти партнера по команде к ставкам

15 октября 2023, 16:05 |
342
0
Бонуччи может получить дисквалификацию из-за дела Фаджоли
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Дело о незаконных ставках среди итальянских футболистов набирает оборотов. Его первым фигурантом стал полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли. Теперь из-за его грехов может пострадать один или даже несколько его партнеров по команде.

Дело в том, что тщательный анализ информации из личного телефона Фаджоли выявил, что некоторые его бывшие и нынешние партнеры по команде могли знать о том, что он делал нелегальные ставки. Один из них – бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который летом перешел в «Унион Берлин».

Согласно регламенту Серии А, он должен был сообщить о нелегальных ставках Фаджоли в федеральную прокуратуру. Поскольку Бонуччи этого не сделал, ему грозит отстранение от футбола на срок от шести месяцев. При этом доказательств того, что сам 36-летний ветеран участвовал в нелегальных ставках, нет.

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Источник Calciomercato.it
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