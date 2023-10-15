Георгий СУДАКОВ: «Можем играть намного лучше»

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал свой гол в победном матче отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (2:0):

«Просто так сложилось, что был момент для удара — то и пробил. В первый раз удалось забить благодаря рикошету, был еще момент — вратарь сделал хороший сейв. Как атакующий футболист, я хочу постоянно забивать, отдавать голевые передачи. Я сконцентрирован на воротах и голевых действиях.

Можем играть намного лучше. Много моментов было, когда нужно было играть вперед, были моменты, когда мог отдать лучшую передачу. Главное, что добыли победу, три очка. Двигаемся дальше. Конечно эмоции лучше, чем после Италии, но уже думаем о Мальте».