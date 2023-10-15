Хуркач ушел с матчбола, обыграв Рублева в финале Мастерса в Шанхае
Польский теннисист выиграл один из крупнейших титулов в карьере
15 октября состоялся финальный матч на хардовом турнире серии АТР 1000 в Шанхае (Китай).
В поединке за титул 16-й сеяный поляк Хуберт Хуркач переиграл пятого номера посева Андрея Рублева.
Шанхай. Финал
Хуберт Хуркач (Польша) – Андрей Рублев – 6:3, 3:6, 7:6(8)
Рублев вел 5:2 на тай-брейке финального сета и имел один матчбол, но поляк сумел отыграться.
Для Хуркача это был третий финал Мастерсов и вторая победа. В 2021-м он стал победителем в Майами.
Рублев в четвертый раз сражался титул на соревнованиях такого уровня и в третий раз проиграл.
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