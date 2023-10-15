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  4. Хуркач ушел с матчбола, обыграв Рублева в финале Мастерса в Шанхае
ATP
15 октября 2023, 13:47 | Обновлено 15 октября 2023, 14:01
493
3

Хуркач ушел с матчбола, обыграв Рублева в финале Мастерса в Шанхае

Польский теннисист выиграл один из крупнейших титулов в карьере

15 октября 2023, 13:47 | Обновлено 15 октября 2023, 14:01
493
3
Хуркач ушел с матчбола, обыграв Рублева в финале Мастерса в Шанхае
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

15 октября состоялся финальный матч на хардовом турнире серии АТР 1000 в Шанхае (Китай).

В поединке за титул 16-й сеяный поляк Хуберт Хуркач переиграл пятого номера посева Андрея Рублева.

Шанхай. Финал
Хуберт Хуркач (Польша) – Андрей Рублев – 6:3, 3:6, 7:6(8)

Рублев вел 5:2 на тай-брейке финального сета и имел один матчбол, но поляк сумел отыграться.

Для Хуркача это был третий финал Мастерсов и вторая победа. В 2021-м он стал победителем в Майами.

Рублев в четвертый раз сражался титул на соревнованиях такого уровня и в третий раз проиграл.

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ATP Шанхай Хуберт Хуркач Андрей Рублев
Источник Sport.ua
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introvert
Хуркач мужик. Нехай і виграв лише з четвертого матчболу.
А болотний - істеричка.
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