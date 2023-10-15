ФОТО. Борис Беккер начал работать с пятой ракеткой мира

Шестикратный чемпион турниров Grand Slam Борис Беккер, вероятно, начал работу с пятой ракеткой мира Хольгером Руне из Дании.

Руне выложил в инстаграм фото с тренировочного сбора в Монте-Карло, на которых также можно легко узнать Беккера.

Отметим, что Борис Беккер в декабре прошлого года попал под программу досрочного освобождения. Он отбыл восемь месяцев из двух с половиной лет тюремного заключения в одной из тюрем Великобритании за мошенничество во время процедуры банкротства.