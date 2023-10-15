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ATP
15 октября 2023, 13:14 | Обновлено 15 октября 2023, 13:42
742
0

ФОТО. Борис Беккер начал работать с пятой ракеткой мира

Легендарный в прошлом теннисист замечен в команде Хольгера Руне

15 октября 2023, 13:14 | Обновлено 15 октября 2023, 13:42
742
0
ФОТО. Борис Беккер начал работать с пятой ракеткой мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Шестикратный чемпион турниров Grand Slam Борис Беккер, вероятно, начал работу с пятой ракеткой мира Хольгером Руне из Дании.

Руне выложил в инстаграм фото с тренировочного сбора в Монте-Карло, на которых также можно легко узнать Беккера.

Отметим, что Борис Беккер в декабре прошлого года попал под программу досрочного освобождения. Он отбыл восемь месяцев из двух с половиной лет тюремного заключения в одной из тюрем Великобритании за мошенничество во время процедуры банкротства.

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Хольгер Руне Борис Беккер фото
Источник Sport.ua
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