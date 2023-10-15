Артем ДОВБИК: «Мудрик был в более выгодной позиции, отдал на него»
Нападающий сборной Украины – о матче с Северной Македонией
Нападающий сборной Украины Артем Довбик поделился своими мыслями после победы над Северной Македонией (2:0).
«Прежде всего, хорошо, что мы победили. Помогал команде. Да, хотелось забить, уже несколько матчей не могу забить. Все же голы за сборную – особенные, но хорошо, что команда победила, и мы заработали три очка.
Пас на Мудрика во втором тайме? Он был в более выгодной позиции, отдал на него. Жаль, что он не забил. Атмосфера была замечательной, мы заряжены, потому что очень важные два матча впереди. Сейчас матч с Мальтой нелегкий будет. Работаем, разбираем соперника и настраиваемся только на победу.
Как влияет период в «Жироне» на выступления в сборной? Да, дает уверенности в себе. Команда играет хорошо, меня хорошо приняли. Я быстро адаптировался и сейчас команда показывает хорошие результаты», – сказал Довбик в интервью «Суспільне Спорт».
Видеообзор матча (момент на 09:35):
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