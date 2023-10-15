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WTA
15 октября 2023, 11:20 | Обновлено 15 октября 2023, 11:22
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Джессика Пегула выиграла четвертый титул в карьере

Американская теннисистка уверенно обыграла Юань Юэ в Сеуле

15 октября 2023, 11:20 | Обновлено 15 октября 2023, 11:22
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Джессика Пегула выиграла четвертый титул в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Юань Юэ

Американская теннисистка Джессика Пегула (№4 WTA) стала победительницей турнира WTA 250 в Сеуле (Южная Корея).

В матче за титул Джессика переиграла Юань Юэ из Китая (№128 WTA).

Сеул. Финал
Джессика Пегула (США) – Юань Юэ (Китай) – 6:2, 6:3

Для Пегулы это был четвертый титул в карьере и второй в этом году. Летом она стала чемпионкой в Монреале.

Юань Юэ впервый играла в финале соревнований WTA. В новой редакции мирового рейтинга она поднимется на два десятка позиций, но в первую сотню пока не вернется.

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Джессика Пегула WTA Сеул Юань Юэ
Источник Sport.ua
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