Джессика Пегула выиграла четвертый титул в карьере

Американская теннисистка Джессика Пегула (№4 WTA) стала победительницей турнира WTA 250 в Сеуле (Южная Корея).

В матче за титул Джессика переиграла Юань Юэ из Китая (№128 WTA).

Сеул. Финал

Джессика Пегула (США) – Юань Юэ (Китай) – 6:2, 6:3

Для Пегулы это был четвертый титул в карьере и второй в этом году. Летом она стала чемпионкой в Монреале.

Юань Юэ впервый играла в финале соревнований WTA. В новой редакции мирового рейтинга она поднимется на два десятка позиций, но в первую сотню пока не вернется.