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Евро
Венгрия
14.10.2023 21:45 – FT 2 : 1
Сербия
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Чемпионат Европы
15 октября 2023, 04:05 | Обновлено 15 октября 2023, 04:12
109
0

Венгрия – Сербия – 2:1. Венгры на первом месте. Видео голов и обзор

У сборной Венгрии есть еще матч в запасе

15 октября 2023, 04:05 | Обновлено 15 октября 2023, 04:12
109
0
Венгрия – Сербия – 2:1. Венгры на первом месте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок отбора на Евро-2024, в котором венгры принимали сербов. После победы со счетом 2:1 Венгрия находится на первом месте, опережая Сербию на три очка и имея матч в запасе.

Все три гола были забиты в первом тайме. Сначала Варга открыл счет, вскоре Павлович его сравнял, но буквально через минуту Роланд Салаи вывел свою команду вперед. Больше счет не менялся.

Группа G, 7-й тур

Венгрия – Сербия – 2:1

Голы: Варга, 20, Шаллай, 34 – Павлович, 33

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Страхиня Павлович (Сербия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Венгрия).
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Источник Sport.ua
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