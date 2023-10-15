Чемпионат Европы15 октября 2023, 04:05 | Обновлено 15 октября 2023, 04:12
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Венгрия – Сербия – 2:1. Венгры на первом месте. Видео голов и обзор
У сборной Венгрии есть еще матч в запасе
15 октября 2023, 04:05 | Обновлено 15 октября 2023, 04:12
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Состоялся поединок отбора на Евро-2024, в котором венгры принимали сербов. После победы со счетом 2:1 Венгрия находится на первом месте, опережая Сербию на три очка и имея матч в запасе.
Все три гола были забиты в первом тайме. Сначала Варга открыл счет, вскоре Павлович его сравнял, но буквально через минуту Роланд Салаи вывел свою команду вперед. Больше счет не менялся.
Группа G, 7-й тур
Венгрия – Сербия – 2:1
Голы: Варга, 20, Шаллай, 34 – Павлович, 33
События матча
34’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Страхиня Павлович (Сербия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Венгрия).
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