Венгрия – Сербия – 2:1. Венгры на первом месте. Видео голов и обзор

Состоялся поединок отбора на Евро-2024, в котором венгры принимали сербов. После победы со счетом 2:1 Венгрия находится на первом месте, опережая Сербию на три очка и имея матч в запасе.

Все три гола были забиты в первом тайме. Сначала Варга открыл счет, вскоре Павлович его сравнял, но буквально через минуту Роланд Салаи вывел свою команду вперед. Больше счет не менялся.

Группа G, 7-й тур

Венгрия – Сербия – 2:1

Голы: Варга, 20, Шаллай, 34 – Павлович, 33