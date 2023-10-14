Дания уверенно обыграла Казахстан, Венгрия победила Сербию
Состоялись заключительные матчи дня в квалификации на Евро-2024
Сегодня, 14 октября, прошел 7-й раунд отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.
Один из лидеров группы Н сборная Дания на своем поле выиграла Казахстан со счетом 3:1. Первый гол в матче на свой счет записал Йонас Винд, дубль оформил нападающий хозяев Роберт Сков. Казахи гол престижа провели усилиями Яна Вороговского.
В Будапеште состоялся матч лидеров группы G, в котором Венгрия обыграла Сербию. Венгры вышли вперед на 20-й минуте благодаря голу Барнабаша Варги, но уже через 13 минут Сербы восстановили статус-кво, забил Павлович. Победный гол на свой счет записал нападающий хозяев Роланд Шаллай.
Отбор на Евро-2024. 14 октября
Группа Н, 7-й тур.
Дания – Казахстан – 3:1
Голы: Винд, 36, Сков, 45+2, 48 – Вороговский, 58.
Группа G, 7-й тур.
Венгрия – Сербия – 2:1
Голы: Варга, 20, Шаллай, 34 – Павлович, 33.
Группа Н:
Группа G:
Vigtig sejr!— Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) October 14, 2023
Vi tager sejren, de tre point og et stort skridt videre mod EM i 2024💪🏼
Tak for opbakningen, Danmark 🇩🇰
📸 @fbbillederdk #herrelandsholdet #ForDanmark pic.twitter.com/N2R3tLhWdI
События матча
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