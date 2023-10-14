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Евро
Венгрия
14.10.2023 21:45 – FT 2 : 1
Сербия
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14 октября 2023, 23:47 | Обновлено 15 октября 2023, 00:28
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Дания уверенно обыграла Казахстан, Венгрия победила Сербию

Состоялись заключительные матчи дня в квалификации на Евро-2024

14 октября 2023, 23:47 | Обновлено 15 октября 2023, 00:28
149
0
Дания уверенно обыграла Казахстан, Венгрия победила Сербию
Getty Images/Global Images Ukraine. Дания – Казахстан

Сегодня, 14 октября, прошел 7-й раунд отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Один из лидеров группы Н сборная Дания на своем поле выиграла Казахстан со счетом 3:1. Первый гол в матче на свой счет записал Йонас Винд, дубль оформил нападающий хозяев Роберт Сков. Казахи гол престижа провели усилиями Яна Вороговского.

В Будапеште состоялся матч лидеров группы G, в котором Венгрия обыграла Сербию. Венгры вышли вперед на 20-й минуте благодаря голу Барнабаша Варги, но уже через 13 минут Сербы восстановили статус-кво, забил Павлович. Победный гол на свой счет записал нападающий хозяев Роланд Шаллай.

Отбор на Евро-2024. 14 октября

Группа Н, 7-й тур.

Дания – Казахстан – 3:1

Голы: Винд, 36, Сков, 45+2, 48 – Вороговский, 58.

Группа G, 7-й тур.

Венгрия – Сербия – 2:1

Голы: Варга, 20, Шаллай, 34 – Павлович, 33.

Группа Н:

Группа G:

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Страхиня Павлович (Сербия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Венгрия).
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Источник Sport.ua
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