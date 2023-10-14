Дания уверенно обыграла Казахстан, Венгрия победила Сербию

Сегодня, 14 октября, прошел 7-й раунд отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Один из лидеров группы Н сборная Дания на своем поле выиграла Казахстан со счетом 3:1. Первый гол в матче на свой счет записал Йонас Винд, дубль оформил нападающий хозяев Роберт Сков. Казахи гол престижа провели усилиями Яна Вороговского.

В Будапеште состоялся матч лидеров группы G, в котором Венгрия обыграла Сербию. Венгры вышли вперед на 20-й минуте благодаря голу Барнабаша Варги, но уже через 13 минут Сербы восстановили статус-кво, забил Павлович. Победный гол на свой счет записал нападающий хозяев Роланд Шаллай.

Отбор на Евро-2024. 14 октября

Группа Н, 7-й тур.

Дания – Казахстан – 3:1

Голы: Винд, 36, Сков, 45+2, 48 – Вороговский, 58.

Группа G, 7-й тур.

Венгрия – Сербия – 2:1

Голы: Варга, 20, Шаллай, 34 – Павлович, 33.

Группа Н:

Группа G: