Дания – Казахстан – 3:1. Дубль Скова. Видео голов и обзор матча

Состоялся поединок отбора на Евро-2024. Сборная Дании уверенно дома победила Казахстан со счётом 3:1.

В конце первого тайма хозяева забили дважды – Винд открыл счет, а Сков его удвоил. Во второй половине соперники обменялись голами – сначала Сков оформил дубль, а затем Вороговский забил гол престижа.

Отбор по Евро-2024. 14 октября

Группа Н, 7-й тур.

Дания – Казахстан – 3:1

Голы: Винд, 36, Сков, 45+2, 48 – Вороговский, 58.