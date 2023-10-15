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Евро
Дания
14.10.2023 21:45 – FT 3 : 1
Казахстан
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Чемпионат Европы
15 октября 2023, 03:21 | Обновлено 15 октября 2023, 03:29
17
0

Дания – Казахстан – 3:1. Дубль Скова. Видео голов и обзор матча

Скандинавы одержали уверенную победу

15 октября 2023, 03:21 | Обновлено 15 октября 2023, 03:29
17
0
Дания – Казахстан – 3:1. Дубль Скова. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок отбора на Евро-2024. Сборная Дании уверенно дома победила Казахстан со счётом 3:1.

В конце первого тайма хозяева забили дважды – Винд открыл счет, а Сков его удвоил. Во второй половине соперники обменялись голами – сначала Сков оформил дубль, а затем Вороговский забил гол престижа.

Отбор по Евро-2024. 14 октября

Группа Н, 7-й тур.

Дания – Казахстан – 3:1

Голы: Винд, 36, Сков, 45+2, 48 – Вороговский, 58.

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Вороговский (Казахстан).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Сков (Дания).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Сков (Дания).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Винд (Дания).
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Источник Sport.ua
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