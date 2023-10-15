Чемпионат Европы15 октября 2023, 03:21 | Обновлено 15 октября 2023, 03:29
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Дания – Казахстан – 3:1. Дубль Скова. Видео голов и обзор матча
Скандинавы одержали уверенную победу
15 октября 2023, 03:21 | Обновлено 15 октября 2023, 03:29
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Состоялся поединок отбора на Евро-2024. Сборная Дании уверенно дома победила Казахстан со счётом 3:1.
В конце первого тайма хозяева забили дважды – Винд открыл счет, а Сков его удвоил. Во второй половине соперники обменялись голами – сначала Сков оформил дубль, а затем Вороговский забил гол престижа.
Отбор по Евро-2024. 14 октября
Группа Н, 7-й тур.
Дания – Казахстан – 3:1
Голы: Винд, 36, Сков, 45+2, 48 – Вороговский, 58.
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Вороговский (Казахстан).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Сков (Дания).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Сков (Дания).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Винд (Дания).
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