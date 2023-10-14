Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Такие победы дают эмоции и вдохновение нашим защитникам»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал игру сборной Украины в матче против Северной Македонии в рамках отбора к Евро-2024, завершившемуся победой украинцев – 2:0.

– Артем, как вам игра сборной Украины в матче с Северной Македонией?

– Мандраж, конечно, был, но ребята молодцы. Вся команда играла на результат, игроки показывали свои лучшие качества. Особенно мне понравился второй тайм. Ребята пытались максимально выполнять установку главного тренера.

– Почему такая нервная игра получилась?

– Соперник также готовился к игре, и предыдущие матчи македонцев показали, что игра будет непростой. Я бы не сказал, что матч был нервным. Он держал в напряжении до второго забитого мяча.

– Анатолий Трубин «Лев матча». Закономерно?

– Однозначно. Анатолий стремительно развивается, перешел в другой чемпионат, хорошо себя проявляет. В этом матче сделал все, что должен делать вратарь – взял свои мячи, сыграл на ноль, все четко, все вовремя. Игрок матча.

– Чья игра вам еще понравилась?

– Судаков пытается каждую игру действовать конструктивно, помогает в защите и организует контратаки, выполняет безумный объем работы. Он играет уже на высоком уровне, и не зря появились слухи о клубах из топ-чемпионатов, интересующихся этим футболистом.

– Дует Миколенко – Мудрик на левом фланге как оцениваете в этой игре?

– Миколенко играет максимально надежно в защите, активно помогает в атаке. Они оба играют в самом сильном чемпионате. Мудрик берет инициативу на себя. Такие игроки как Мудрик, Ярмоленко, Цыганков должны обострять и держать соперника в напряжении. Игра без взаимодействия с партнерами должна быть в меру, но опять же они играют на тех позициях, где необходимо постоянно обострять и идти вперед.

– Чувствовалось ли по ходу игры отсутствие Андрея Ярмоленко и Виктора Цыганкова?

– Сейчас никто уже, наверное, не будет разбирать, кто был на поле, а кого не было. Перед игрой было понимание, что тренер найдет замену этим игрокам. Это сборная Украины. У нас шикарный состав, но в первую очередь сборная всегда славилась коллективом, не зависимо от фамилий. Ребров выбрал правильную тактику на игру, футболисты услышали его и сделали результат. Рисунок в общем четкий, все удавалось.

– Гол Караваева самый эмоциональный момент матча?

– Гол Александра – высший пилотаж. Здесь важно отметить Яремчука, который здорово вырывался на скорости, вовремя отдал мяч на фланг, а Кара поднял голову, оценил, в какой позиции находится голкипер и пробил. Это мастерство. Сыграл шикарно. Неожиданный гол. Идеальное решение Караваева.

– Какие дальнейшие турнирные перспективы у сборной Украины?

– Двигаемся дальше, впереди Мальта. Трудно будет психологически. Эмоционально победа над Македонией придаст команде импульс. Надо спокойно готовиться к каждой игре. Ребята отлично понимают ситуацию в турнирной таблице. Впереди возобновление сил и подготовка к Мальте.

Такие победы, как сегодня, дают эмоции и вдохновение нашим защитникам. Я уже связывался с находящимися на нулевых рубежах ребятами, они нашли момент, посмотрели игру и поделились со мной эмоциями, которые невозможно описать. Поэтому, думаю, наши игроки это понимают и готовятся к каждой игре ответственно.