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  4. Жан-Пьер ПАПЕН: «ПСЖ – это клуб без души»
Франция
14 октября 2023, 23:04 |
244
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Жан-Пьер ПАПЕН: «ПСЖ – это клуб без души»

Легендарный француз высказался о чемпионе Франции

14 октября 2023, 23:04 |
244
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Жан-Пьер ПАПЕН: «ПСЖ – это клуб без души»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Пьер Папен

Обладатель Золотого мяча 1991 года и бывший игрок «Милана» Жан-Пьер Папен поделился своим мнением о французском «ПСЖ» накануне матча Лиги чемпионов против «россонери», который состоится 25 октября.

«Если вам удается остановить Килиана Мбаппе, то против «ПСЖ» гораздо легче играть, это уже доказывали некоторые французские команды, и доказал недавно «Ньюкасл». Парижане хорошая команда со звездными именами, но имена не придают душу, «ПСЖ» – клуб без души», – сказал Папен.

Миссия выполнима. Как «Ньюкасл» нейтрализовал Мбаппе в матче с «ПСЖ».

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Жан-Пьер Папен Килиан Мбаппе ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Источник La Gazzetta dello Sport
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