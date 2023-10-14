Жан-Пьер ПАПЕН: «ПСЖ – это клуб без души»
Легендарный француз высказался о чемпионе Франции
Обладатель Золотого мяча 1991 года и бывший игрок «Милана» Жан-Пьер Папен поделился своим мнением о французском «ПСЖ» накануне матча Лиги чемпионов против «россонери», который состоится 25 октября.
«Если вам удается остановить Килиана Мбаппе, то против «ПСЖ» гораздо легче играть, это уже доказывали некоторые французские команды, и доказал недавно «Ньюкасл». Парижане хорошая команда со звездными именами, но имена не придают душу, «ПСЖ» – клуб без души», – сказал Папен.
Миссия выполнима. Как «Ньюкасл» нейтрализовал Мбаппе в матче с «ПСЖ».
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