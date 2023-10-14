Ярослав ХОМА: «Гол Караваева – это высший пилотаж»

Бывший игрок национальной сборной Украины Ярослав Хома поделился впечатлениями о противостоянии в столице Чехии, в котором «сине-желтые» со счетом 2:0 переиграли команду Северной Македонии в отборе к Евро-2024.

– Мне понравился поединок, который держал в напряжении фактически до финального свистка. Чувствовалось, что соперники настроены, не жалели себя в единоборствах, действовали с открытым забралом, поэтому и голевых моментов было достаточно...

– Стартовый состав украинской сборной был ожидаемый?

– Да, потому что главный тренер Сергей Ребров уже определился с теми исполнителями, на которых рассчитывает в этом отборочном цикле. Единственная неопределенность - кто заменит на правом фланге полузащиты травмированного Ярмоленко. Опережая события, следует признать, что отсутствие Андрея и Цыганкова, который также не мог помочь из-за повреждения, ощущалось. А в Праге выбор был остановлен на Зубкове - игроке мобильном и более агрессивном, чем его конкуренты на эту позицию, Малиновский и Караваев.

– И все же, в середине первого тайма номинальные хозяева вышли вперед, когда после удара Судакова союзником стал рикошет.

– К тому времени благодаря более сбалансированным действиям украинцы уже диктовали условия, и гол, как говорится, назревал. А то, что помог рикошет, так это в футболе - обычное явление.

– Пожалуй, именно автор гола был лучшим в нашей сборной в первом тайме?

– Нет, мне больше запомнился Мудрик. Он часто брал игру на себя и наиграл на гол, но, к сожалению, действовал слишком прямолинейно, когда оказывался на ударной позиции. Также отмечу Трубина, который был на высоте в нескольких эпизодах.

– Характер игры сборной Украины после перерыва изменился?

– Как по мне, в начале второго тайма ребята решили действовать по счету и слишком глубоко отходили. Реброву даже пришлось из технической зоны требовать от них встречать балканцев более высоко. Однако даже в этот отрезок чувствовалось, что игра под нашим контролем. Ну, и вишенка на торте: гол Караваева в компенсированное время, который закрепил победу украинцев. Если откровенно, то это был высший пилотаж. Александр порадовал незаурядным исполнительским мастерством.