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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 22:39 | Обновлено 14 октября 2023, 22:43
1480
0

Ярослав ХОМА: «Гол Караваева – это высший пилотаж»

Экс-игрок сборной Украины – об игре украинцев против команды Северной Македонии

14 октября 2023, 22:39 | Обновлено 14 октября 2023, 22:43
1480
0
Ярослав ХОМА: «Гол Караваева – это высший пилотаж»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок национальной сборной Украины Ярослав Хома поделился впечатлениями о противостоянии в столице Чехии, в котором «сине-желтые» со счетом 2:0 переиграли команду Северной Македонии в отборе к Евро-2024.

– Мне понравился поединок, который держал в напряжении фактически до финального свистка. Чувствовалось, что соперники настроены, не жалели себя в единоборствах, действовали с открытым забралом, поэтому и голевых моментов было достаточно...

– Стартовый состав украинской сборной был ожидаемый?
– Да, потому что главный тренер Сергей Ребров уже определился с теми исполнителями, на которых рассчитывает в этом отборочном цикле. Единственная неопределенность - кто заменит на правом фланге полузащиты травмированного Ярмоленко. Опережая события, следует признать, что отсутствие Андрея и Цыганкова, который также не мог помочь из-за повреждения, ощущалось. А в Праге выбор был остановлен на Зубкове - игроке мобильном и более агрессивном, чем его конкуренты на эту позицию, Малиновский и Караваев.

– И все же, в середине первого тайма номинальные хозяева вышли вперед, когда после удара Судакова союзником стал рикошет.
– К тому времени благодаря более сбалансированным действиям украинцы уже диктовали условия, и гол, как говорится, назревал. А то, что помог рикошет, так это в футболе - обычное явление.

– Пожалуй, именно автор гола был лучшим в нашей сборной в первом тайме?
– Нет, мне больше запомнился Мудрик. Он часто брал игру на себя и наиграл на гол, но, к сожалению, действовал слишком прямолинейно, когда оказывался на ударной позиции. Также отмечу Трубина, который был на высоте в нескольких эпизодах.

– Характер игры сборной Украины после перерыва изменился?
– Как по мне, в начале второго тайма ребята решили действовать по счету и слишком глубоко отходили. Реброву даже пришлось из технической зоны требовать от них встречать балканцев более высоко. Однако даже в этот отрезок чувствовалось, что игра под нашим контролем. Ну, и вишенка на торте: гол Караваева в компенсированное время, который закрепил победу украинцев. Если откровенно, то это был высший пилотаж. Александр порадовал незаурядным исполнительским мастерством.

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Источник zbirna.com
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