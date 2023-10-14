Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»

14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

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Поединок прошел на Epet Arena в Праге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды.

Украинский голкипер Анатолий Трубин, которого болельщики выбрали Львом матча, прокомментировал успех «сине-желтых»:

«Конечно, приятно, что болельщики выбрали меня Львом матча, но самое главное, что команда победила. Считаю, что каждый внес максимальный вклад. Если бы можно было, то эту награду нужно поделить по кусочку для каждого из команды, поскольку все старались.

Конечно, были ошибки, но играли действительно, как настоящая команда, как единая страна. Боролись, где-то чего-то не хватало, но мы боролись, как единое целое, поэтому считаю, что заслуживаем этой победы. Будем готовиться дальше.

Повезло ли Судакову? Без ударов нет голов. Я ему говорил: «Очень классный гол», а он ответил: «Так и хотел». Он работает настойчиво, поэтому этот гол – результат его труда. Очень рад за него, пусть забивает в каждой игре, я только за.

Сэйв кипера македонцев после удара Судакова? Эмейджин. Очень рад за голкипера, сейв элитного уровня. Во время игры аплодировал и Георгию, и голкиперу. Такие сейвы – world class.

Были такие периоды, что было тяжело: после первого забитого гола и последние 10-15 минут. Македонцам было нечего терять, они давили нас, но мы выдержали.

Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто? Может, Беллингем. Когда он классно пробросил мяч, то подумал: «Дальше веди, чтобы прошло время». Он бьет, а я такой: «Куда ты бьешь?». Я думаю, что все так отреагировали. Но... Ребята сказали, что он посмотрел, что кипера нет. Это футбольный интеллект, очень классный уровень. Очень классно, что вышедший на последние минуте игрок отдался на максимум. Как я говорил, это называется команда, единое целое. Даже если ты не попал в старт, ты отдаешься по полной. Только так будет успех, это и есть сборная Украины.

Сегодня уже нужно забывать эту эйфорию и готовиться к следующим играм, потому что все зависит только от нас», – сказал Трубин.