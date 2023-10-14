На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»
Впервые за нашу национальную дружину сыграл футболист из «Дженоа»
В поединке с Северной Македонией (2:0) Руслан Малиновский впервые представлял в сборной итальянскую «Дженоа». При этом «грифоны» стали 5-й командой серии А, делегировавшей своих игроков в украинскую национальную дружину. В общей сложности четверо наших «итальянцев» провели за главную команду страны 87 матчей и забили 34 мяча.
К слову, Малиновский стал 6-м футболистом, представлявшим в сборной 5 клубов. Ранее Руслан выступал за нашу дружину, как игрок «Зари», «Генка», «Аталанты» и «Марселя».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Итальянские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины
|
Клуб
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Аталанта
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
29
|
5
|
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
2
|
-
|
Дженоа
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
1
|
-
|
Лечче
|
Евгений ШАХОВ
|
2
|
-
|
Милан
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
52
|
29
|
Специя
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
1
|
-
Игроки, представлявшие в сборной Украины наибольшее количество клубов
|
К
|
Игрок
|
Клубы
|
6
|
Андрей ВОРОНИН
|
Майнц, Кельн, Байер, Ливерпуль, Герта, Динамо М
|
5
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Днепр, Севилья, Шальке, Шахтер, Краковия
|
5
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
Заря, Генк, Аталанта, Марсель, Дженоа
|
5
|
Сергей НАГОРНЯК
|
Нива В, Спартак М, Днепр, Шахтер, Шандунь
|
5
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал, Шахтер, Днепр, Карабюкспор, Акхисар
|
5
|
Эдуард СОБОЛЬ
|
Заря, Славия, Яблонец, Брюгге, Страсбур
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