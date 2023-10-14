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Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2023, 21:44 | Обновлено 14 октября 2023, 22:43
1831
0

На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»

Впервые за нашу национальную дружину сыграл футболист из «Дженоа»

14 октября 2023, 21:44 | Обновлено 14 октября 2023, 22:43
1831
0
На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке с Северной Македонией (2:0) Руслан Малиновский впервые представлял в сборной итальянскую «Дженоа». При этом «грифоны» стали 5-й командой серии А, делегировавшей своих игроков в украинскую национальную дружину. В общей сложности четверо наших «итальянцев» провели за главную команду страны 87 матчей и забили 34 мяча.

К слову, Малиновский стал 6-м футболистом, представлявшим в сборной 5 клубов. Ранее Руслан выступал за нашу дружину, как игрок «Зари», «Генка», «Аталанты» и «Марселя».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Итальянские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины

Клуб

Игрок

Матчи

Голы

Аталанта

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

29

5

Виктор КОВАЛЕНКО

2

-

Дженоа

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

1

-

Лечче

Евгений ШАХОВ

2

-

Милан

Андрей ШЕВЧЕНКО

52

29

Специя

Виктор КОВАЛЕНКО

1

-

Игроки, представлявшие в сборной Украины наибольшее количество клубов

К

Игрок

Клубы

6

Андрей ВОРОНИН

Майнц, Кельн, Байер, Ливерпуль, Герта, Динамо М

5

Евгений КОНОПЛЯНКА

Днепр, Севилья, Шальке, Шахтер, Краковия

5

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

Заря, Генк, Аталанта, Марсель, Дженоа

5

Сергей НАГОРНЯК

Нива В, Спартак М, Днепр, Шахтер, Шандунь

5

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал, Шахтер, Днепр, Карабюкспор, Акхисар

5

Эдуард СОБОЛЬ

Заря, Славия, Яблонец, Брюгге, Страсбур

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цифры и факты Руслан Малиновский Дженоа сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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