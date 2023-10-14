На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»

В поединке с Северной Македонией (2:0) Руслан Малиновский впервые представлял в сборной итальянскую «Дженоа». При этом «грифоны» стали 5-й командой серии А, делегировавшей своих игроков в украинскую национальную дружину. В общей сложности четверо наших «итальянцев» провели за главную команду страны 87 матчей и забили 34 мяча.

К слову, Малиновский стал 6-м футболистом, представлявшим в сборной 5 клубов. Ранее Руслан выступал за нашу дружину, как игрок «Зари», «Генка», «Аталанты» и «Марселя».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Итальянские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины

Клуб Игрок Матчи Голы Аталанта Руслан МАЛИНОВСКИЙ 29 5 Виктор КОВАЛЕНКО 2 - Дженоа Руслан МАЛИНОВСКИЙ 1 - Лечче Евгений ШАХОВ 2 - Милан Андрей ШЕВЧЕНКО 52 29 Специя Виктор КОВАЛЕНКО 1 -

Игроки, представлявшие в сборной Украины наибольшее количество клубов