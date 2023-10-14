Сборная Украины отпраздновала юбилейную победу

Сборная Украины, взяв верх над Северной Македонией (2:0), отпраздновала 40-ю викторию на своем поле в чемпионатах мира и Европы.

22 раза наша национальная дружина добивалась успеха в родных стенах на континентальных первенствах и 18 – в мировых. По 8 раз приводили украинцев к победе Олег Блохин и Михаил Фоменко, по 7 – Йожеф Сабо и Андрей Шевченко, 4 – Алексей Михайличенко, по 2 – Леонид Буряк и Сергей Ребров, по 1 – Анатолий Коньков и Валерий Лобановский

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние победы сборной Украины в чемпионатах мира и Европы