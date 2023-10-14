Сборная Украины отпраздновала юбилейную победу
Наша команда одержала 40-ю победу на своем поле в чемпионатах мира и Европы
Сборная Украины, взяв верх над Северной Македонией (2:0), отпраздновала 40-ю викторию на своем поле в чемпионатах мира и Европы.
22 раза наша национальная дружина добивалась успеха в родных стенах на континентальных первенствах и 18 – в мировых. По 8 раз приводили украинцев к победе Олег Блохин и Михаил Фоменко, по 7 – Йожеф Сабо и Андрей Шевченко, 4 – Алексей Михайличенко, по 2 – Леонид Буряк и Сергей Ребров, по 1 – Анатолий Коньков и Валерий Лобановский
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние победы сборной Украины в чемпионатах мира и Европы
|
Победа
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер Украины
|
1-я
|
13.11.1994
|
ЧЕ
|
Эстония
|
3:0
|
Йожеф САБО
|
10-я
|
12.10.2002
|
ЧЕ
|
Греция
|
2:0
|
Леонид БУРЯК
|
20-я
|
10.06.2009
|
ЧМ
|
Казахстан
|
2:1
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
30-я
|
05.09.2015
|
ЧЕ
|
Беларусь
|
3:1
|
Михаил ФОМЕНКО
|
40-я
|
14.10.2023
|
ЧЕ
|
Сев. Македония
|
2:0
|
Сергей РЕБРОВ
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