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Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2023, 21:34 | Обновлено 14 октября 2023, 21:42
158
0

Сборная Украины отпраздновала юбилейную победу

Наша команда одержала 40-ю победу на своем поле в чемпионатах мира и Европы

14 октября 2023, 21:34 | Обновлено 14 октября 2023, 21:42
158
0
Сборная Украины отпраздновала юбилейную победу
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины, взяв верх над Северной Македонией (2:0), отпраздновала 40-ю викторию на своем поле в чемпионатах мира и Европы.

22 раза наша национальная дружина добивалась успеха в родных стенах на континентальных первенствах и 18 – в мировых. По 8 раз приводили украинцев к победе Олег Блохин и Михаил Фоменко, по 7 – Йожеф Сабо и Андрей Шевченко, 4 – Алексей Михайличенко, по 2 – Леонид Буряк и Сергей Ребров, по 1 – Анатолий Коньков и Валерий Лобановский

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние победы сборной Украины в чемпионатах мира и Европы

Победа

Дата

Ранг

Соперник

Счет

Тренер Украины

1-я

13.11.1994

ЧЕ

Эстония

3:0

Йожеф САБО

10-я

12.10.2002

ЧЕ

Греция

2:0

Леонид БУРЯК

20-я

10.06.2009

ЧМ

Казахстан

2:1

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

30-я

05.09.2015

ЧЕ

Беларусь

3:1

Михаил ФОМЕНКО

40-я

14.10.2023

ЧЕ

Сев. Македония

2:0

Сергей РЕБРОВ

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Источник Sport.ua
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