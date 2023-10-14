Тарас Степаненко провел 80-й матч за сборную Украины

Поединок с Северной Македонией (2:0) стал 80-м для Тараса Степаненко в рядах сборной Украины. Он стал 9-м игроком, достигшим этого рубежа. При этом только 4-м после Андрея Пятова, Олега Гусева и Александра Шовковского, кто провел восемь десятков матчей за главную команду страны, представляя в ней один клуб - «Шахтер».

26 раз Степаненко выходил на поле в составе национальной дружины в чемпионатах Европы, 23 – в товарищеских встречах, 21 – в чемпионатах мира, 8 – в Лиге наций и 2 – в международных турнирах.

К слову, игра с македонцами стала юбилейной еще для трех украинцев. Николай Матвиенко провел 60-й матч за сборную, Илья Забарный – 30-й, а Георгий Судаков – 10-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев сборной Украины

Всего ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ 1. Анатолий тИМОЩУК 144 45 28 - 8 63 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 116 35 30 11 2 38 3. Андрей ШЕВЧЕНКО 111 45 29 - 1 36 4. Андрей ПЯТОВ 102 37 29 7 1 28 5. Руслан РОТАНЬ 100 30 16 - 5 49 6. Олег ГУСЕВ 98 32 21 - 3 42 7. Александр ШОВКОВСКИЙ 92 32 25 - 7 28 8. Евгений КОНОПЛЯНКА 87 19 24 5 2 37 9. Тарас СТЕПАНЕНКО 80 21 26 8 2 23 10. Сергей РЕБРОВ 75 28 18 - 4 25

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.