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Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2023, 21:21 | Обновлено 14 октября 2023, 21:31
146
1

Тарас Степаненко провел 80-й матч за сборную Украины

Юбилей в поединке с македонцами отметили еще три игрока нашей команды

14 октября 2023, 21:21 | Обновлено 14 октября 2023, 21:31
146
1
Тарас Степаненко провел 80-й матч за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко (№6)

Поединок с Северной Македонией (2:0) стал 80-м для Тараса Степаненко в рядах сборной Украины. Он стал 9-м игроком, достигшим этого рубежа. При этом только 4-м после Андрея Пятова, Олега Гусева и Александра Шовковского, кто провел восемь десятков матчей за главную команду страны, представляя в ней один клуб - «Шахтер».

26 раз Степаненко выходил на поле в составе национальной дружины в чемпионатах Европы, 23 – в товарищеских встречах, 21 – в чемпионатах мира, 8 – в Лиге наций и 2 – в международных турнирах.

К слову, игра с македонцами стала юбилейной еще для трех украинцев. Николай Матвиенко провел 60-й матч за сборную, Илья Забарный – 30-й, а Георгий Судаков – 10-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев сборной Украины

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

1.

Анатолий тИМОЩУК

144

45

28

-

8

63

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

116

35

30

11

2

38

3.

Андрей ШЕВЧЕНКО

111

45

29

-

1

36

4.

Андрей ПЯТОВ

102

37

29

7

1

28

5.

Руслан РОТАНЬ

100

30

16

-

5

49

6.

Олег ГУСЕВ

98

32

21

-

3

42

7.

Александр ШОВКОВСКИЙ

92

32

25

-

7

28

8.

Евгений КОНОПЛЯНКА

87

19

24

5

2

37

9.

Тарас СТЕПАНЕНКО

80

21

26

8

2

23

10.

Сергей РЕБРОВ

75

28

18

-

4

25

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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apepa
Надежно уверенно. Но на 90 минут Тараса уже не хватает. Возраст всетаки. Надо это признать
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