Тарас Степаненко провел 80-й матч за сборную Украины
Юбилей в поединке с македонцами отметили еще три игрока нашей команды
Поединок с Северной Македонией (2:0) стал 80-м для Тараса Степаненко в рядах сборной Украины. Он стал 9-м игроком, достигшим этого рубежа. При этом только 4-м после Андрея Пятова, Олега Гусева и Александра Шовковского, кто провел восемь десятков матчей за главную команду страны, представляя в ней один клуб - «Шахтер».
26 раз Степаненко выходил на поле в составе национальной дружины в чемпионатах Европы, 23 – в товарищеских встречах, 21 – в чемпионатах мира, 8 – в Лиге наций и 2 – в международных турнирах.
К слову, игра с македонцами стала юбилейной еще для трех украинцев. Николай Матвиенко провел 60-й матч за сборную, Илья Забарный – 30-й, а Георгий Судаков – 10-й.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев сборной Украины
|
|
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
МТ
|
ТМ
|
1.
|
Анатолий тИМОЩУК
|
144
|
45
|
28
|
-
|
8
|
63
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
116
|
35
|
30
|
11
|
2
|
38
|
3.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
111
|
45
|
29
|
-
|
1
|
36
|
4.
|
Андрей ПЯТОВ
|
102
|
37
|
29
|
7
|
1
|
28
|
5.
|
Руслан РОТАНЬ
|
100
|
30
|
16
|
-
|
5
|
49
|
6.
|
Олег ГУСЕВ
|
98
|
32
|
21
|
-
|
3
|
42
|
7.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
92
|
32
|
25
|
-
|
7
|
28
|
8.
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
87
|
19
|
24
|
5
|
2
|
37
|
9.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
80
|
21
|
26
|
8
|
2
|
23
|
10.
|
Сергей РЕБРОВ
|
75
|
28
|
18
|
-
|
4
|
25
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
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