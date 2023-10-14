Дубль форварда РБ Лейпциг. Словения обыграла Финляндию в отборе к Евро-2024
Беньямин Шешко оформил дубль, а игра завершилась со счетом 3:0
14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе H между сборными Словении и Финляндии. Игра завершилась со счетом 3:0.
Дублем в этом поединке отметился форвард Беньямин Шешко, который выступает за немецкий «РБ Лейпциг».
На 16-й минуте Шешко открыл счет, реализовал пенальти, а спустя 12 минут забил 2-й мяч.
На 90+2-й жирную точку в матче поставил Эрик Янза.
Сейчас Словения занимает первое место в группе H после 7 сыгранных туров. У команды 16 очков. У ближайшего преследователя Дании 13 пунктов, но и на 1 игру меньше. На 3-м месте располагается Финляндия (12), на 4-м – Казахстан (12), на 5-м – Северная Ирландия (6), а на последнем 6-м – Сан-Марино (0).
Евро-2024. Квалификация. 14 октября
Группа H. 7-й тур
Словения – Финляндия – 3:0
Голы: Шешко, 16 (пен.), 28, Янза, 90+2
Видеообзор матча:
Таблица группы H
KONEC TEKME IN SUVERENA ZMAGA SLOVENIJE! #SrceBije za Slovenijo ❤️🇸🇮 pic.twitter.com/UBnMmmyhiN— NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 14, 2023
Tänään Slovenia kaatoi Suomen selvin lukemin - tästä ei suunta voi olla kuin ylöspäin. Huuhkajien EM-karsinnat jatkuvat tiistaina Olympiastadionilla Kazakstania vastaan, ja selvää on, että voitto silloin tarvitaan.#Huuhkajat #SVNFIN pic.twitter.com/eLuNnnkYFJ— Huuhkajat (@Huuhkajat) October 14, 2023
События матча
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