Дубль форварда РБ Лейпциг. Словения обыграла Финляндию в отборе к Евро-2024

14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе H между сборными Словении и Финляндии. Игра завершилась со счетом 3:0.

Дублем в этом поединке отметился форвард Беньямин Шешко, который выступает за немецкий «РБ Лейпциг».

На 16-й минуте Шешко открыл счет, реализовал пенальти, а спустя 12 минут забил 2-й мяч.

На 90+2-й жирную точку в матче поставил Эрик Янза.

Сейчас Словения занимает первое место в группе H после 7 сыгранных туров. У команды 16 очков. У ближайшего преследователя Дании 13 пунктов, но и на 1 игру меньше. На 3-м месте располагается Финляндия (12), на 4-м – Казахстан (12), на 5-м – Северная Ирландия (6), а на последнем 6-м – Сан-Марино (0).

Евро-2024. Квалификация. 14 октября

Группа H. 7-й тур

Словения – Финляндия – 3:0

Голы: Шешко, 16 (пен.), 28, Янза, 90+2

Видеообзор матча:

Таблица группы H

KONEC TEKME IN SUVERENA ZMAGA SLOVENIJE! #SrceBije za Slovenijo ❤️🇸🇮 pic.twitter.com/UBnMmmyhiN — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 14, 2023