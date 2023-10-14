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Евро
Словения
14.10.2023 19:00 – FT 3 : 0
Финляндия
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14 октября 2023, 21:01 | Обновлено 14 октября 2023, 21:26
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Дубль форварда РБ Лейпциг. Словения обыграла Финляндию в отборе к Евро-2024

Беньямин Шешко оформил дубль, а игра завершилась со счетом 3:0

14 октября 2023, 21:01 | Обновлено 14 октября 2023, 21:26
496
0
Дубль форварда РБ Лейпциг. Словения обыграла Финляндию в отборе к Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе H между сборными Словении и Финляндии. Игра завершилась со счетом 3:0.

Дублем в этом поединке отметился форвард Беньямин Шешко, который выступает за немецкий «РБ Лейпциг».

На 16-й минуте Шешко открыл счет, реализовал пенальти, а спустя 12 минут забил 2-й мяч.

На 90+2-й жирную точку в матче поставил Эрик Янза.

Сейчас Словения занимает первое место в группе H после 7 сыгранных туров. У команды 16 очков. У ближайшего преследователя Дании 13 пунктов, но и на 1 игру меньше. На 3-м месте располагается Финляндия (12), на 4-м – Казахстан (12), на 5-м – Северная Ирландия (6), а на последнем 6-м – Сан-Марино (0).

Евро-2024. Квалификация. 14 октября

Группа H. 7-й тур

Словения – Финляндия – 3:0

Голы: Шешко, 16 (пен.), 28, Янза, 90+2

Видеообзор матча:

Таблица группы H

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Erik Janza (Словения).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Словения).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Беньямин Шешко (Словения).
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Источник Sport.ua
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