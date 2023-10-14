Группа G. Сборная Литвы в большинстве победила Болгарию

Сегодня, 14 октября, проходит 7-й раунд отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Состоялся поединок аутсайдеров группы G, в котором сборная Болгарии на своем поле уступила Литве.



Залогом успеха литовцев стало удаление болгарина Андриана Краева на 42-й минуте. Через три минуты Паулюс Ширвис вывел гостей вперед, а на 55-й минуте он же и закрепил лидерство Литвы.

Благодаря этой победе Литва покинула последнюю строчку группы G, в активе литовцев 5 очков. Болгария после поражения опустилась на последнее место с 2 очками.

Отбор на Евро-2024. Группа G, 7-й тур. 14 октября

Болгария – Литва – 0:2

Голы: Ширвис, 45, 55.

Удаление: Краев, 42.