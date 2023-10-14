Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Группа G. Сборная Литвы в большинстве победила Болгарию
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 21:00 | Обновлено 14 октября 2023, 21:02
308
0

Группа G. Сборная Литвы в большинстве победила Болгарию

Состоялся поединок в группе G

14 октября 2023, 21:00 | Обновлено 14 октября 2023, 21:02
308
0
Группа G. Сборная Литвы в большинстве победила Болгарию
lrt.lt. Сборная Литвы

Сегодня, 14 октября, проходит 7-й раунд отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Состоялся поединок аутсайдеров группы G, в котором сборная Болгарии на своем поле уступила Литве.

Залогом успеха литовцев стало удаление болгарина Андриана Краева на 42-й минуте. Через три минуты Паулюс Ширвис вывел гостей вперед, а на 55-й минуте он же и закрепил лидерство Литвы.

Благодаря этой победе Литва покинула последнюю строчку группы G, в активе литовцев 5 очков. Болгария после поражения опустилась на последнее место с 2 очками.

Отбор на Евро-2024. Группа G, 7-й тур. 14 октября

Болгария – Литва – 0:2

Голы: Ширвис, 45, 55.
Удаление: Краев, 42.

По теме:
Дубль форварда РБ Лейпциг. Словения обыграла Финляндию в отборе к Евро-2024
КАЛИТВИНЦЕВ: «Было видно, что ребята переживали за конечный результат»
ФОТО. Украинский болельщик, празднуя победу, выбежал на поле в Праге
сборная Болгарии по футболу сборная Литвы по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
Футбол | 14 октября 2023, 17:28 6
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины

На 59-й минуте Михаил мог удвоить преимущество сине-желтых

Турнирные таблицы. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро-2024
Футбол | 14 октября 2023, 00:15 1
Турнирные таблицы. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро-2024
Турнирные таблицы. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро-2024

Континентальный форум летом будет принимать Германия

ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
Футбол | 14.10.2023, 19:01
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ДОВБИК: «Хотелось забить, уже несколько матчей не могу этого сделать»
Футбол | 14.10.2023, 19:17
ДОВБИК: «Хотелось забить, уже несколько матчей не могу этого сделать»
ДОВБИК: «Хотелось забить, уже несколько матчей не могу этого сделать»
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Футбол | 14.10.2023, 18:10
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
12.10.2023, 23:23 28
Футбол
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
13.10.2023, 07:59 1
Бокс
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
12.10.2023, 20:50 7
Теннис
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
12.10.2023, 22:38 5
Футбол
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
14.10.2023, 03:48 44
Футбол
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
14.10.2023, 05:45
Футбол
ESPN: Зинченко – третий по важности игрок Арсенала
ESPN: Зинченко – третий по важности игрок Арсенала
13.10.2023, 18:40 2
Футбол
Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
13.10.2023, 16:25 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем