Малиновский не сыграет с Мальтой из-за перебора горчичников. А с Италией?
Руслан получил желтую карточку на 69-й минуте в матче с Северной Македонией
14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.
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Поединок прошел на Epet Arena в Праге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды. Голами за «сине-желтых» отличились Георгий Судаков и Александр Караваев.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 68-й минуте, заменив Александра Зубкова. Уже спустя минуту Руслан получил желтую карточку.
Малиновский заработал третий горчичник в квалификации и наказан дисквалификацией.
Пропуск игры с Мальтой означает, что Малиновский сможет сыграть в последнем матче отбора Евро-2024 против Италии (20 ноября).
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