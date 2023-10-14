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  4. Малиновский не сыграет с Мальтой из-за перебора горчичников. А с Италией?
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 20:06 | Обновлено 14 октября 2023, 20:10
529
3

Малиновский не сыграет с Мальтой из-за перебора горчичников. А с Италией?

Руслан получил желтую карточку на 69-й минуте в матче с Северной Македонией

14 октября 2023, 20:06 | Обновлено 14 октября 2023, 20:10
529
3
Малиновский не сыграет с Мальтой из-за перебора горчичников. А с Италией?
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

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Поединок прошел на Epet Arena в Праге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды. Голами за «сине-желтых» отличились Георгий Судаков и Александр Караваев.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 68-й минуте, заменив Александра Зубкова. Уже спустя минуту Руслан получил желтую карточку.

Малиновский заработал третий горчичник в квалификации и наказан дисквалификацией.

Пропуск игры с Мальтой означает, что Малиновский сможет сыграть в последнем матче отбора Евро-2024 против Италии (20 ноября).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Андрій Гусак
треба було ще Миколенку та Степаненку за затрпмку часу получити жовті. Щоб пропустити з Мальтою і виходити чистими на Італію
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