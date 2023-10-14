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  4. ФОТО. На 54 минуте матча Украины состоялась акция единства с народом Чехии
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 19:59 |
1583
1

ФОТО. На 54 минуте матча Украины состоялась акция единства с народом Чехии

Сине-желтые обыграли Северную Македонию со счетом 2:0 в квалификации Евро-2024

14 октября 2023, 19:59 |
1583
1
ФОТО. На 54 минуте матча Украины состоялась акция единства с народом Чехии
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14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на Epet Arena в Праге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды. Голами за «сине-желтых» отличились Георгий Судаков и Александр Караваев.

На 54-й минуте игры украинские и чешские болельщики подняли баннеры с цифрой 54, что символизирует единство двух народов перед лицом российского террора.

Значение этого флешмоба объяснил его организатор Николай Васильков:

«54 – символическая цифра, столько лет прошло между агрессией СССР к Чехословакии и агрессией России к Украине. Полвека, а враг до сих пор не наказан. 54, это уважение к Чехии, символ единства наших народов».

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Источник Sport.ua
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c_a_p2
Чехи пам*ятають а мадяри забули коли прийшли совєти
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