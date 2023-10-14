ФОТО. На 54 минуте матча Украины состоялась акция единства с народом Чехии

14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

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Поединок прошел на Epet Arena в Праге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды. Голами за «сине-желтых» отличились Георгий Судаков и Александр Караваев.

На 54-й минуте игры украинские и чешские болельщики подняли баннеры с цифрой 54, что символизирует единство двух народов перед лицом российского террора.

Значение этого флешмоба объяснил его организатор Николай Васильков:

«54 – символическая цифра, столько лет прошло между агрессией СССР к Чехословакии и агрессией России к Украине. Полвека, а враг до сих пор не наказан. 54, это уважение к Чехии, символ единства наших народов».