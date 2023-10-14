Александр КАРАВАЕВ: «С первых минут была невероятная поддержка»

Игрок национальной сборной Украины по футболу Александр Караваев поделился впечатлениями о победе 2:0 в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии.

«Гол? Это очень важно. На установке перед матчем главный тренер сказал, что мы – украинцы и должны показать наш характер и боевой дух. То, что показывают наши воины. По игре – видел, как ребята отдавались по полной, даже больше, и очень хорошо сыграли в обороне, потому что не дали сопернику забить. А в атаке у нас были моменты, мы создавали, но так получилось, что не забили – много моментов было. Но все кончилось так, как должно было кончиться.

С первых минут была невероятная поддержка. Знаем, почему не можем играть дома со своими болельщиками. Мы играли матчи и в Одессе, и во Львове, и в Днепре, и в Киеве – невероятная поддержка. Когда нам сказали за три дня, что продали все билеты... Очень досадно, что угловые секторы были пусты из-за дисквалификации. Но поддержка была невероятная, спасибо. Все видели, какой мы народ, что на трибунах, что на футбольном поле, что у нас дома в Украине», – сказал Караваев.