Чемпионат Европы14 октября 2023, 18:01 | Обновлено 14 октября 2023, 18:21
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ВИДЕО. Караваев забил свой третий гол за сборную Украины. Вышло классно
Подловил вратаря на ошибке
14 октября 2023, 18:01 | Обновлено 14 октября 2023, 18:21
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В матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии игрок сборной Украины Александр Караваев в конце встречи сделал счет 2:0 благодаря классному удару метров с 30.
Караваев подловил вратаря, который вышел далеко из ворот. Для Александра это третий гол за сборную Украины.
ВИДЕО. Александр провел классный гол.
Олександр #Караваєв - гол №3 за #збірна! 48 матчів і 12 асистів на додачу #UKRMKD pic.twitter.com/2kEbbsPQsl— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) October 14, 2023
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