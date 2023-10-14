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  4. ВИДЕО. Караваев забил свой третий гол за сборную Украины. Вышло классно
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 18:01 | Обновлено 14 октября 2023, 18:21
2265
1

ВИДЕО. Караваев забил свой третий гол за сборную Украины. Вышло классно

Подловил вратаря на ошибке

14 октября 2023, 18:01 | Обновлено 14 октября 2023, 18:21
2265
1
ВИДЕО. Караваев забил свой третий гол за сборную Украины. Вышло классно
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

В матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии игрок сборной Украины Александр Караваев в конце встречи сделал счет 2:0 благодаря классному удару метров с 30.

Караваев подловил вратаря, который вышел далеко из ворот. Для Александра это третий гол за сборную Украины.

ВИДЕО. Александр провел классный гол.

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Александр Караваев сборная Украины по футболу Украина - Северная Македония Евро-2024
Источник Sport.ua
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