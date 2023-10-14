ВИДЕО. Караваев забил свой третий гол за сборную Украины. Вышло классно

В матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии игрок сборной Украины Александр Караваев в конце встречи сделал счет 2:0 благодаря классному удару метров с 30.

Караваев подловил вратаря, который вышел далеко из ворот. Для Александра это третий гол за сборную Украины.

ВИДЕО. Александр провел классный гол.