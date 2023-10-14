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  4. Георгий СУДАКОВ: «Мой гол? Бил в ближний угол, а полетело в дальний»
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 18:45 | Обновлено 14 октября 2023, 19:04
786
5

Георгий СУДАКОВ: «Мой гол? Бил в ближний угол, а полетело в дальний»

Игрок оформил дебютный мяч за сборную

14 октября 2023, 18:45 | Обновлено 14 октября 2023, 19:04
786
5
Георгий СУДАКОВ: «Мой гол? Бил в ближний угол, а полетело в дальний»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков оценил свой гол в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии (2:0). Игроку помог рикошет, но УЕФА записал гол на украинца.

«Было сложно с ними, как и в первом матче. До гола были уверенными в себе, а после гола немного подсели физически, начали играть на своей половине. Были проблемы. Мы свое не забили, поэтому до конца была напряженная ситуация».

«Мой гол? Бил в ближний, но был рикошет и полетело в другой угол. Теперь нужно восстановиться до Мальты, будет сложный матч», – сказал Судаков.

Для игрока это первый мяч за сборную.

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Георгий Судаков Евро-2024 сборная Украины по футболу Украина - Северная Македония
Источник MEGOGO
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Комментарии 5
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andre_lui
З першим голом!
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+3
andre_lui
Не так заточений на гол як Мудрик та Довбик, тому і забив. Треба грати у футбол, голи прийдуть
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+2
BallsToTheWall
Главное в рамку стрелять, а не по горобцам.
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0
Burevestnik
не важливо куди летіло.
важливо, що залетіло куди треба.      
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0
sania
Бив взагалі повз ворота
Ответить
0
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