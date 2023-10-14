Георгий СУДАКОВ: «Мой гол? Бил в ближний угол, а полетело в дальний»

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков оценил свой гол в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии (2:0). Игроку помог рикошет, но УЕФА записал гол на украинца.

«Было сложно с ними, как и в первом матче. До гола были уверенными в себе, а после гола немного подсели физически, начали играть на своей половине. Были проблемы. Мы свое не забили, поэтому до конца была напряженная ситуация».

«Мой гол? Бил в ближний, но был рикошет и полетело в другой угол. Теперь нужно восстановиться до Мальты, будет сложный матч», – сказал Судаков.

Для игрока это первый мяч за сборную.