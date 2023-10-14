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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 18:16 | Обновлено 14 октября 2023, 18:31
1437
0

Сергей РЕБРОВ: «Украина заслуженно выиграла. Это победа для страны и ВСУ»

Наставник оценил победу в матче отбора Евро-2024

14 октября 2023, 18:16 | Обновлено 14 октября 2023, 18:31
1437
0
Сергей РЕБРОВ: «Украина заслуженно выиграла. Это победа для страны и ВСУ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров коротко оценил сложную победу 2:0 в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии.

«Благодарен ребятам, которые вышли побеждать, несмотря на шансы соперника. Заслуженно победили. Шансы Северной Македонии? Это психология, после гола мы немного отошли назад. Хорошо, что мы выстояли, но их моменты – заслуга соперника».

«Претензии к обороне есть, но на этом уровне играют лучшие футболисты. Соперник хорошо сыграл в конце первого тайма. У нас во втором тайме были моменты, было бы легче, если бы забили второй».

«Заслуженно выиграли, это победа для Украины и ВСУ. Ротация на Мальту? Конечно, она будет, но это такой же важный матч. Посмотрим на восстановление», – сказал Ребров.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Украина - Северная Македония Евро-2024
Источник MEGOGO
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