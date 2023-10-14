У конкурентов матчи в запасе. Украина вышла на 2-е место группы отбора Евро

Сборная Украины после победы над Северной Македонией со счетом 2:0 вернулась на 2-е место в группе отбора Евро-2024. Команда Сергея Реброва набрала 10 очков и отстает на три пункта от лидера Англии.

Главный конкурент украинцев в битве за 2-е место, Италия, имеет на три очка меньше, но два матча в запасе. Один из них итальянцы сегодня вечером проведут против Мальты.

Северная Македония имеет 7 пунктов, Мальта очков пока не набирала.

Сборной Украины в отборе осталось сыграть против Мальты (17 октября) и Италии (20 ноября).