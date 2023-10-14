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  4. У конкурентов матчи в запасе. Украина вышла на 2-е место группы отбора Евро
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 18:04 |
1556
4

У конкурентов матчи в запасе. Украина вышла на 2-е место группы отбора Евро

Команда набрала 10 очков

14 октября 2023, 18:04 |
1556
4
У конкурентов матчи в запасе. Украина вышла на 2-е место группы отбора Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины после победы над Северной Македонией со счетом 2:0 вернулась на 2-е место в группе отбора Евро-2024. Команда Сергея Реброва набрала 10 очков и отстает на три пункта от лидера Англии.

Главный конкурент украинцев в битве за 2-е место, Италия, имеет на три очка меньше, но два матча в запасе. Один из них итальянцы сегодня вечером проведут против Мальты.

Северная Македония имеет 7 пунктов, Мальта очков пока не набирала.

Сборной Украины в отборе осталось сыграть против Мальты (17 октября) и Италии (20 ноября).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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PUMA
Надеюсь на первые очки Мальты в этом отборе 
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fifa2020
Вийдемо через ЛН, тут шансів мало було з минулими фіналістами Євро!
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0
Alexander Киев
Мальта 0-0 Італія і всі щасливі 
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0
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