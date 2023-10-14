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Евро
Северная Ирландия
14.10.2023 16:00 – FT 3 : 0
Сан-Марино
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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 18:22 | Обновлено 14 октября 2023, 18:30
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0

Группа Н. В битве аутсайдеров Северная Ирландия победила Сан-Марино

Хозяева разгромили соперника со счётом 3:0

14 октября 2023, 18:22 | Обновлено 14 октября 2023, 18:30
72
0
Группа Н. В битве аутсайдеров Северная Ирландия победила Сан-Марино
belfastlive.co.uk. Северная Ирландия – Сан-Марино

Сегодня, 14 октября, проходит 7-й раунд отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Состоялся поединок аутсайдеров группы Н, в котором сборная Северной Ирландии на своем поле разгромила со счетом 3:0 команду Сан-Марино.

Голы за хозяев в этом матче забивали Смит, Мадженнис и Макмэнамин. Северная Ирландия во второй раз одолела Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2024, сейчас в их активе шесть очков, у Сан-Марино – 0 зачетных баллов.

Отбор на Евро-2024. Группа Н, 7-й тур. 14 октября

Северная Ирландия – Сан-Марино – 3:0

Голы: Смит, 5, Мадженнис, 11, Макмэнамин 81.

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Источник Sport.ua
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