Группа Н. В битве аутсайдеров Северная Ирландия победила Сан-Марино
Хозяева разгромили соперника со счётом 3:0
Сегодня, 14 октября, проходит 7-й раунд отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.
Состоялся поединок аутсайдеров группы Н, в котором сборная Северной Ирландии на своем поле разгромила со счетом 3:0 команду Сан-Марино.
Голы за хозяев в этом матче забивали Смит, Мадженнис и Макмэнамин. Северная Ирландия во второй раз одолела Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2024, сейчас в их активе шесть очков, у Сан-Марино – 0 зачетных баллов.
Отбор на Евро-2024. Группа Н, 7-й тур. 14 октября
Северная Ирландия – Сан-Марино – 3:0
Голы: Смит, 5, Мадженнис, 11, Макмэнамин 81.
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