Группа Н. В битве аутсайдеров Северная Ирландия победила Сан-Марино

Сегодня, 14 октября, проходит 7-й раунд отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Состоялся поединок аутсайдеров группы Н, в котором сборная Северной Ирландии на своем поле разгромила со счетом 3:0 команду Сан-Марино.

Голы за хозяев в этом матче забивали Смит, Мадженнис и Макмэнамин. Северная Ирландия во второй раз одолела Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2024, сейчас в их активе шесть очков, у Сан-Марино – 0 зачетных баллов.

Отбор на Евро-2024. Группа Н, 7-й тур. 14 октября

Северная Ирландия – Сан-Марино – 3:0

Голы: Смит, 5, Мадженнис, 11, Макмэнамин 81.