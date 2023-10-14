Владимир БРАЖКО: «Англия? Ничего страшного нет, некого бояться»
Команде предстоит сложный матч
После победы над Люксембургом 3:0 молодежная сборная Украины продолжит отбор Евро-2025 поединком против фаворита Англии U-21.
Предстоящий матч оценил хавбек Владимир Бражко.
«Англия – действующий чемпион, можно так сказать. Но будем готовиться. Все команды играют, ничего страшного нет, некого бояться». «Люксембуржцы много блокировали мои удары. Я три раза пробовал – трижды заблокировали».
«Можно сказать, что не получилось [удачно пробить], но надеюсь, что с Англией выйдет», – сказал Бражко.
Игра состоится 16 октября.
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