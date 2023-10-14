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  4. Владимир БРАЖКО: «Англия? Ничего страшного нет, некого бояться»
Молодежные турниры
14 октября 2023, 17:35 | Обновлено 14 октября 2023, 18:09
418
1

Владимир БРАЖКО: «Англия? Ничего страшного нет, некого бояться»

Команде предстоит сложный матч

14 октября 2023, 17:35 | Обновлено 14 октября 2023, 18:09
418
1
Владимир БРАЖКО: «Англия? Ничего страшного нет, некого бояться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

После победы над Люксембургом 3:0 молодежная сборная Украины продолжит отбор Евро-2025 поединком против фаворита Англии U-21.

Предстоящий матч оценил хавбек Владимир Бражко.

«Англия – действующий чемпион, можно так сказать. Но будем готовиться. Все команды играют, ничего страшного нет, некого бояться». «Люксембуржцы много блокировали мои удары. Я три раза пробовал – трижды заблокировали».

«Можно сказать, что не получилось [удачно пробить], но надеюсь, что с Англией выйдет», – сказал Бражко.

Игра состоится 16 октября.

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Владимир Бражко сборная Украины по футболу U-21 сборная Англии по футболу U-21 Евро-2025 U-21
Источник Суспильне Спорт
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
Действительно, кто там боится эту Англию, ее все рвут как Тузик ушанку, наши им вообще пятерочку положат..... Ну,ну ребятки, посмотрим мы на вас после окончания матча.... Тузиком вы точно не будете.
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