Владимир БРАЖКО: «Англия? Ничего страшного нет, некого бояться»

После победы над Люксембургом 3:0 молодежная сборная Украины продолжит отбор Евро-2025 поединком против фаворита Англии U-21.

Предстоящий матч оценил хавбек Владимир Бражко.

«Англия – действующий чемпион, можно так сказать. Но будем готовиться. Все команды играют, ничего страшного нет, некого бояться». «Люксембуржцы много блокировали мои удары. Я три раза пробовал – трижды заблокировали».

«Можно сказать, что не получилось [удачно пробить], но надеюсь, что с Англией выйдет», – сказал Бражко.

Игра состоится 16 октября.