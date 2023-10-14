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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 16:39 | Обновлено 14 октября 2023, 16:44
163
0

Названы арбитры матча Мальта – Украина

Встречу отбора на Евро-2024 рассудят датчане

14 октября 2023, 16:39 | Обновлено 14 октября 2023, 16:44
163
0
Названы арбитры матча Мальта – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Мортен Крог

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года Мальта - Украина, который состоится 17 октября, будет обслуживать судейская бригада из Дании.

Главный арбитр Мортен Крог. Его ассистенты – Волленберг Расмуссен и Стеффен Брамсен.

Резервный арбитр – Миккель Реддер.

35-летний Крог в нынешнем сезоне судил 9 матчей в еврокубках и в чемпионате Дании. Он в этих поединках показал футболистам 31 желтую карточку и назначил 3 пенальти.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Мальты на матч с Украиной может лишиться двух игроков основного состава.

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Источник УЕФА
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