Названы арбитры матча Мальта – Украина
Встречу отбора на Евро-2024 рассудят датчане
Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года Мальта - Украина, который состоится 17 октября, будет обслуживать судейская бригада из Дании.
Главный арбитр Мортен Крог. Его ассистенты – Волленберг Расмуссен и Стеффен Брамсен.
Резервный арбитр – Миккель Реддер.
35-летний Крог в нынешнем сезоне судил 9 матчей в еврокубках и в чемпионате Дании. Он в этих поединках показал футболистам 31 желтую карточку и назначил 3 пенальти.
Напомним, ранее сообщалось, что сборная Мальты на матч с Украиной может лишиться двух игроков основного состава.
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