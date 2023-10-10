Мальта рискует остаться без двух игроков старта на матч против Украины

Национальная сборная Мальты рискует остаться без двух игроков стартового состава на матч отбора на Евро-2024 против сборной Украины.

Полузащитник «Реймса» Тедди Теума и нападающий «Ноттс Каунти» Джоди Джонс уже точно пропустят субботний матч своей сборной против Италии. Участие этих игроков в игре против «сине-желтых» под вопросом.

«Джонс травмировал мышцы шейного отдела, а Теума получил повреждение голени. Состояние обоих футболистов будет пересмотрено перед следующим матчем, который состоится против Украины», – сообщает пресс-служба Мальтийской футбольной ассоциации.

Мальта проведет домашний поединок против Украины 17 октября, стартовый свисток запланирован в 21:45 по киевскому времени.