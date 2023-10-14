Матчи 9-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания

Английская Премьер-лига сообщила о том, что матчи 9-го тура сезона-2023/2024 начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Израиле и Палестине.

Кроме этого, в знак уважения ко всем пострадавшим в ходе войны игроки, тренеры и официальные лица команд наденут черные повязки.

Напомним, матчи 9-го тура чемпионата Англии состоятся с 21 по 23 октября.

Ранее стало известно, что капитан «Ман Юнайтед» Бруну Фернандеш стал автором лучшего гола сентября в АПЛ.