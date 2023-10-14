Англия14 октября 2023, 15:02 | Обновлено 14 октября 2023, 15:11
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Матчи 9-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания
Игры состоятся 21-23 октября
14 октября 2023, 15:02 | Обновлено 14 октября 2023, 15:11
248
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Английская Премьер-лига сообщила о том, что матчи 9-го тура сезона-2023/2024 начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Израиле и Палестине.
Кроме этого, в знак уважения ко всем пострадавшим в ходе войны игроки, тренеры и официальные лица команд наденут черные повязки.
Напомним, матчи 9-го тура чемпионата Англии состоятся с 21 по 23 октября.
Ранее стало известно, что капитан «Ман Юнайтед» Бруну Фернандеш стал автором лучшего гола сентября в АПЛ.
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