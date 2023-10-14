Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Англия
14 октября 2023, 15:02 | Обновлено 14 октября 2023, 15:11
248
0

Матчи 9-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания

Игры состоятся 21-23 октября

14 октября 2023, 15:02 | Обновлено 14 октября 2023, 15:11
248
0
Матчи 9-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига сообщила о том, что матчи 9-го тура сезона-2023/2024 начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Израиле и Палестине.

Кроме этого, в знак уважения ко всем пострадавшим в ходе войны игроки, тренеры и официальные лица команд наденут черные повязки.

Напомним, матчи 9-го тура чемпионата Англии состоятся с 21 по 23 октября.

Ранее стало известно, что капитан «Ман Юнайтед» Бруну Фернандеш стал автором лучшего гола сентября в АПЛ.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Израиль Палестина
Источник Premier League
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