Чемпионат Европы14 октября 2023, 14:59 | Обновлено 14 октября 2023, 15:41
4482
18
Украина – Северная Македония. Стали известны стартовые составы
Главный матч дня начнется в 16:00
14 октября 2023, 14:59 | Обновлено 14 октября 2023, 15:41
4482
18
В субботу, 14 октября сборная Украины на стадионе «Епет Арена» в Праге в матче 6-го тура отбора на Евро-2024 примет сборную Северной Македонии. Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик.
Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев, Алиоски, Барди, Атанасов, Элези, Ашковски, Миловски, Элмас.
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Комментарии 19
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Останні два матча з македонцями були дуже тяжкі…. Хоть би сьогодні все вийшло легше, чим в минулих матчах…
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Збірна грає. Закінчуйте цей внутрішній срач.
мощно с первых минут
Якби в старті були Малиновський і Циганков, то вийшло би 8 легіонерів)
Замість Зубкова би Циганкова, а Судокова замінити Малиновским - і був би самий сильний склад!
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Пацани, а скільки динамівських гравців у старті? знову перенесли для них матч чи не відновились від єврокубків? ахахахаха
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Єврокубки без дінама, кубок без дінама, збірна без дінама, ще тільки залишилось зробити чемпіонат без дінама і буде Супер
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Де дінама, де ФК ОпЗЖ
Победный состав спрогнозировал точно ,теперь бы счёт такой и был как прогнозировал ,а прогоноз мой 3-1
опять мальчики в трусиках
Не одного игрока ДК это ганьба,все болельщики Динамо сеогдя за Македонию
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