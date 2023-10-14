Украина – Северная Македония. Стали известны стартовые составы

В субботу, 14 октября сборная Украины на стадионе «Епет Арена» в Праге в матче 6-го тура отбора на Евро-2024 примет сборную Северной Македонии. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик.

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев, Алиоски, Барди, Атанасов, Элези, Ашковски, Миловски, Элмас.