Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Северная Македония. Стали известны стартовые составы
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 14:59 | Обновлено 14 октября 2023, 15:41
4482
18

Украина – Северная Македония. Стали известны стартовые составы

Главный матч дня начнется в 16:00

14 октября 2023, 14:59 | Обновлено 14 октября 2023, 15:41
4482
18
Украина – Северная Македония. Стали известны стартовые составы

В субботу, 14 октября сборная Украины на стадионе «Епет Арена» в Праге в матче 6-го тура отбора на Евро-2024 примет сборную Северной Македонии. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик.

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев, Алиоски, Барди, Атанасов, Элези, Ашковски, Миловски, Элмас.

По теме:
Женская сборная Украины провела тренировку перед матчем против Словакии
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не думаю о будущем»
Волонтеры привезли ветеранов в лагерь сборной Украины
сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу Украина - Северная Македония стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
Футбол | 13 октября 2023, 16:25 35
Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»

В клубе не ждут Александра и отрицают связь с футболистом

ФЕДЕЦКИЙ: «Не нравится в Украине? Собрали чемоданы и пиз###те на россию»
Футбол | 14 октября 2023, 13:41 2
ФЕДЕЦКИЙ: «Не нравится в Украине? Собрали чемоданы и пиз###те на россию»
ФЕДЕЦКИЙ: «Не нравится в Украине? Собрали чемоданы и пиз###те на россию»

Экс-игрок сборной Украины – о предателях в украинском обществе

Месут ОЗИЛ: «Свободу Палестине»
Футбол | 13.10.2023, 19:53
Месут ОЗИЛ: «Свободу Палестине»
Месут ОЗИЛ: «Свободу Палестине»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 октября
Футбол | 14.10.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 октября
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
Футбол | 14.10.2023, 03:48
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Rzechpospolita
Останні два матча з македонцями були дуже тяжкі…. Хоть би сьогодні все вийшло легше, чим в минулих матчах…
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Болела
Збірна грає. Закінчуйте цей внутрішній срач.
Ответить
+3
CheMP
мощно с первых минут
Ответить
+2
fifa2020
Якби в старті були Малиновський і Циганков, то вийшло би 8 легіонерів) 
Ответить
0
fifa2020
Замість Зубкова би Циганкова, а Судокова замінити Малиновским - і був би самий сильний склад!
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Alexander Киев
Пацани, а скільки динамівських гравців у старті?  знову перенесли для них матч чи не відновились від єврокубків?  ахахахаха 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
Єврокубки без дінама, кубок без дінама, збірна без дінама, ще тільки залишилось зробити чемпіонат без дінама і буде Супер 
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Alexander Киев
Де дінама, де ФК ОпЗЖ 
Ответить
-2
Лига конференций без динамо
Победный состав спрогнозировал точно ,теперь бы счёт такой и был как прогнозировал ,а прогоноз  мой 3-1 
Ответить
-3
Лютый Кандибобер
опять мальчики в трусиках
Ответить
-5
OtsoCity
Не одного игрока ДК это ганьба,все болельщики Динамо сеогдя за Македонию 
Ответить
-13
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
12.10.2023, 18:56 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока Италии исключены из состава команды из-за ставок
ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока Италии исключены из состава команды из-за ставок
12.10.2023, 21:59 2
Футбол
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
12.10.2023, 23:23 28
Футбол
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
12.10.2023, 16:26 14
Футбол
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
13.10.2023, 07:59 1
Бокс
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
12.10.2023, 22:38 5
Футбол
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
13.10.2023, 11:35 19
Футбол
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
12.10.2023, 18:31 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем