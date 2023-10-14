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Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2023, 13:17 | Обновлено 14 октября 2023, 13:18
274
0

Волонтеры привезли ветеранов в лагерь сборной Украины

Ветараны сборных Чехии и Украины сыграли благотворительный матч

14 октября 2023, 13:17 | Обновлено 14 октября 2023, 13:18
274
0
Волонтеры привезли ветеранов в лагерь сборной Украины

Гуманитарный штаб «Реставратор. Картофельное войско» не впервые устраивает акции на матчах национальной команды. Перфомансы произошли и на Уэмбли, и на Вестфаленштадионе, и на Вроцлаве Арене.

В этот раз в Праге волонтеры Дмитрий Дубас и Николай Васильков организовали акцию под названием «54» – именно столько лет прошло от вторжения Советского Союза в Чехословакию в 1968 году до начала войны россии и Украины в 2022 году.

«Наша цель – собрать средства на турникеты для штурмовиков на Токмакском направлении. Для этого мы организовали матч ветеранов Чехия-Украина прямо на поле отеля NH, в котором в Праге живет наша сборная. Ребров смог встретиться с одноклубником по Вест Гему Томашем Ржепкой, Александр Хацкевич со своим оппонентом по УПЛ Томашем Хюбшманом, Андрей Воронин со знакомым еще по Бундеслиге Яном Колером», – рассказал Васильков.

В игре приняли также участие Карел Поборски, Рустам Худжамов, Антонин Паненко, Александр Заваров, Хорст Сигль и другие. Счет матча ничейный 5:5.

Во время игры Украина — Северная Македония «Картофельные войска» на трибунах стадиона «Дженерали Арена» планируют провести флешмоб, когда на 54-й минуте игры фанаты поднимут над головами цифры «54» в знак солидарности чешского и украинского народов в это сложное историческое время.

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Источник Sport.ua
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