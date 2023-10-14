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Украина. Премьер лига
14 октября 2023, 12:50 | Обновлено 14 октября 2023, 12:52
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0

Четыре игрока Ворсклы еще восстанавливаются после травм

У полтавчан пока что не оптимальный состав

14 октября 2023, 12:50 | Обновлено 14 октября 2023, 12:52
150
0
Четыре игрока Ворсклы еще восстанавливаются после травм
ФК Ворскла Полтава

Как стало известно Sport.ua, во время паузы в чемпионате УПЛ футболисты полтавской «Ворсклы» не будут проводить спарринг, а сосредоточатся на тренировочном процессе при подготовке к календарному матчу с «Полесьем», который состоится 22 октября.

По информации нашего источника, пока что по индивидуальной программе занимаются после травм Владлен Юрченко, Лукас, Владимир Чеснаков и Фелипе.

Футболисты «Ворсклы» занимают восьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 13 очков.

Ранее УПЛ назначила дату проведения матча первого тура «Днепр-1» – «Ворскла».

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Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига инсайд чемпионат Украины по футболу Владлен Юрченко Владимир Чеснаков
Источник Sport.ua
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