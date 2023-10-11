Украина. Премьер лига11 октября 2023, 17:56 | Обновлено 11 октября 2023, 18:51
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УПЛ назначила дату проведения матча первого тура Днепр-1 – Ворскла
Поединок состоится 25 октября
11 октября 2023, 17:56 | Обновлено 11 октября 2023, 18:51
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УПЛ утвердила дату проведения перенесенного матча первого тура чемпионата между «Днепром-1» и «Ворсклой». Матч состоится в среду, 25 октября. Точное время начала поединка пока что не указано.
Изначально этот поединок должен был состояться еще в конце июля. Однако матч был перенесен из-за участия обеих команда в квалификационных раундах еврокубков.
На данный момент «Ворскла» занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ с 13 очками в 9 матчах. У «Днепра-1» седьмая позиция с 15 очками в 8 поединках.
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