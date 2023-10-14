Стала известна заявка Северной Македонии на матч против Украины

Сборная Северной Македонии прибыла в чешскую Прагу на матч квалификации Евро-2024 против команды Украины.

Всего в столицу Чехии приехали 26 игроков, кадровых потерь в составе македонской команды нет.

Вратари:

Столе Димитриевски («Райо Вальекано», Испания)

Дамиан Шишковски («Докса», Кипр)

Игорь Алексовски («Работнички»)

Защитники:

Висар Муслиу («Падерборн», Германия)

Эзджан Алиоски («Аль-Ахли», Саудовская Аравия)

Никола Серафимов («Фехервар», Венгрия)

Тодор Тодоровски («Залаегерсег», «Венгрия)

Йован Манев («Осиек», Хорватия)

Боян Димоски («Акрон», россия),

Ахмет Ильязовски («Видовре», Дания)

Стефан Ашковски («Раднички Ниш», Сербия)

Полузащитники:

Энис Барди («Трабзонспор», Турция)

Элиф Эльмас («Наполи», Италия)

Ариан Адеми («Динамо» Загреб, Хорватия)

Яни Атанасов («Краковая», Польша)

Агон Элези («Вараждин», Хорватия)

Давид Бабунски («Мезекевешд», Венгрия)

Исник Алими («Сепси», Румыния)

Нападающие:

Александар Трайковски («Гайдук», Хорватия)

Боян Мойевски («Абердин», Шотландия)

Милан Ристовски («Спартак» Трнава, Словакия)

Вальон Этеми («Истанбулспор», Турция)

Дарко Чурлинов («Бернли», Англия)

Любче Дориев («Согдиана», Узбекистан)

Димитар Митровски («Вараждин», Хорватия)

Эрдон Дачи («Вестерло», Бельгия)

Напомним, что встреча между сборными Украины и Северной Македонии пройдет сегодня, 14 октября, и начнется в 16:00 по киевскому времени.