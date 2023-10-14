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Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2023, 11:35 | Обновлено 14 октября 2023, 12:06
349
0

Стала известна заявка Северной Македонии на матч против Украины

В Прагу приехали 26 македонских футболистов

14 октября 2023, 11:35 | Обновлено 14 октября 2023, 12:06
349
0
Стала известна заявка Северной Македонии на матч против Украины
ffm.mk. Сборная Македонии

Сборная Северной Македонии прибыла в чешскую Прагу на матч квалификации Евро-2024 против команды Украины.

Всего в столицу Чехии приехали 26 игроков, кадровых потерь в составе македонской команды нет.

Вратари:

  • Столе Димитриевски («Райо Вальекано», Испания)
  • Дамиан Шишковски («Докса», Кипр)
  • Игорь Алексовски («Работнички»)

Защитники:

  • Висар Муслиу («Падерборн», Германия)
  • Эзджан Алиоски («Аль-Ахли», Саудовская Аравия)
  • Никола Серафимов («Фехервар», Венгрия)
  • Тодор Тодоровски («Залаегерсег», «Венгрия)
  • Йован Манев («Осиек», Хорватия)
  • Боян Димоски («Акрон», россия),
  • Ахмет Ильязовски («Видовре», Дания)
  • Стефан Ашковски («Раднички Ниш», Сербия)

Полузащитники:

  • Энис Барди («Трабзонспор», Турция)
  • Элиф Эльмас («Наполи», Италия)
  • Ариан Адеми («Динамо» Загреб, Хорватия)
  • Яни Атанасов («Краковая», Польша)
  • Агон Элези («Вараждин», Хорватия)
  • Давид Бабунски («Мезекевешд», Венгрия)
  • Исник Алими («Сепси», Румыния)

Нападающие:

  • Александар Трайковски («Гайдук», Хорватия)
  • Боян Мойевски («Абердин», Шотландия)
  • Милан Ристовски («Спартак» Трнава, Словакия)
  • Вальон Этеми («Истанбулспор», Турция)
  • Дарко Чурлинов («Бернли», Англия)
  • Любче Дориев («Согдиана», Узбекистан)
  • Димитар Митровски («Вараждин», Хорватия)
  • Эрдон Дачи («Вестерло», Бельгия)

Напомним, что встреча между сборными Украины и Северной Македонии пройдет сегодня, 14 октября, и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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