Сборная УКРАИНЫ14 октября 2023, 11:35 | Обновлено 14 октября 2023, 12:06
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Стала известна заявка Северной Македонии на матч против Украины
В Прагу приехали 26 македонских футболистов
14 октября 2023, 11:35 | Обновлено 14 октября 2023, 12:06
349
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Сборная Северной Македонии прибыла в чешскую Прагу на матч квалификации Евро-2024 против команды Украины.
Всего в столицу Чехии приехали 26 игроков, кадровых потерь в составе македонской команды нет.
Вратари:
- Столе Димитриевски («Райо Вальекано», Испания)
- Дамиан Шишковски («Докса», Кипр)
- Игорь Алексовски («Работнички»)
Защитники:
- Висар Муслиу («Падерборн», Германия)
- Эзджан Алиоски («Аль-Ахли», Саудовская Аравия)
- Никола Серафимов («Фехервар», Венгрия)
- Тодор Тодоровски («Залаегерсег», «Венгрия)
- Йован Манев («Осиек», Хорватия)
- Боян Димоски («Акрон», россия),
- Ахмет Ильязовски («Видовре», Дания)
- Стефан Ашковски («Раднички Ниш», Сербия)
Полузащитники:
- Энис Барди («Трабзонспор», Турция)
- Элиф Эльмас («Наполи», Италия)
- Ариан Адеми («Динамо» Загреб, Хорватия)
- Яни Атанасов («Краковая», Польша)
- Агон Элези («Вараждин», Хорватия)
- Давид Бабунски («Мезекевешд», Венгрия)
- Исник Алими («Сепси», Румыния)
Нападающие:
- Александар Трайковски («Гайдук», Хорватия)
- Боян Мойевски («Абердин», Шотландия)
- Милан Ристовски («Спартак» Трнава, Словакия)
- Вальон Этеми («Истанбулспор», Турция)
- Дарко Чурлинов («Бернли», Англия)
- Любче Дориев («Согдиана», Узбекистан)
- Димитар Митровски («Вараждин», Хорватия)
- Эрдон Дачи («Вестерло», Бельгия)
Напомним, что встреча между сборными Украины и Северной Македонии пройдет сегодня, 14 октября, и начнется в 16:00 по киевскому времени.
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