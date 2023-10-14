Лидер нападения «Виктории» может не сыграть с «Шахтером»
Вадим Шаврин может пропустить четвертьфинальную встречу Кубка Украины
Как стало известно Sport.ua во вчерашнем календарном матче Первой лиги с «Кремнем» из-за травмы вынужден был попросить замену лидер нападения «Виктории» Вадим Шаврин.
По информации нашего источника, он может не успеть восстановиться в четвертьфинальном кубковом поединке с донецким «Шахтером», который запланирован на 1 ноября.
Пока в активе футболистов «Виктории» 22 очка и они занимают второе место в группе Б Первого дивизиона.
Ранее главный тренер Виктории Анатолий Бессмертный прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины, где сумчане встретятся с чемпионом страны.
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