Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер нападения «Виктории» может не сыграть с «Шахтером»
Кубок Украины
14 октября 2023, 10:53 | Обновлено 14 октября 2023, 10:54
132
0

Лидер нападения «Виктории» может не сыграть с «Шахтером»

Вадим Шаврин может пропустить четвертьфинальную встречу Кубка Украины

14 октября 2023, 10:53 | Обновлено 14 октября 2023, 10:54
132
0
Лидер нападения «Виктории» может не сыграть с «Шахтером»
ФК Виктория. Вадим Шаврин

Как стало известно Sport.ua во вчерашнем календарном матче Первой лиги с «Кремнем» из-за травмы вынужден был попросить замену лидер нападения «Виктории» Вадим Шаврин.

По информации нашего источника, он может не успеть восстановиться в четвертьфинальном кубковом поединке с донецким «Шахтером», который запланирован на 1 ноября.

Пока в активе футболистов «Виктории» 22 очка и они занимают второе место в группе Б Первого дивизиона.

Ранее главный тренер Виктории Анатолий Бессмертный прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины, где сумчане встретятся с чемпионом страны.

По теме:
Претенденты на Судакова: четыре клуба из АПЛ, Ювентус плюс португальцы
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
БЕССМЕРТНЫЙ: «Не знаю, состоится ли кубковый матч с Шахтером в Сумах»
Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Виктория Сумы (Николаевка) Вадим Шаврин травма эксклюзив инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 13 октября 2023, 19:34 44
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

Борьбу продолжают 8 лучших клубов розыгрыша

Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Футбол | 14 октября 2023, 05:45 0
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение

13 октября состоялись матчи квалификации молодежного чемпионата Европы 2025

Сын кондитера. Кто такой Элиф Элмас – новый лидер Северной Македонии
Футбол | 14.10.2023, 09:15
Сын кондитера. Кто такой Элиф Элмас – новый лидер Северной Македонии
Сын кондитера. Кто такой Элиф Элмас – новый лидер Северной Македонии
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
Футбол | 13.10.2023, 11:35
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 970 оккупантов, 9 танков и 24 ББМ
Война | 14.10.2023, 08:24
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 970 оккупантов, 9 танков и 24 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 970 оккупантов, 9 танков и 24 ББМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
12.10.2023, 23:41 2
Другие виды
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
12.10.2023, 17:04 48
Олимпийские игры
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
12.10.2023, 23:23 28
Футбол
Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории
Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории
12.10.2023, 21:17 6
Футбол
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
12.10.2023, 20:50 7
Теннис
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
12.10.2023, 22:38 5
Футбол
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
12.10.2023, 14:59 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем