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Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2023, 11:10 | Обновлено 14 октября 2023, 12:39
528
0

Стало известно, в какой форме сыграют сборные Украины и Северной Македонии

Матч квалификации Евро-2024 пройдет сегодня, 14 октября

14 октября 2023, 11:10 | Обновлено 14 октября 2023, 12:39
528
0
Стало известно, в какой форме сыграют сборные Украины и Северной Македонии
УАФ

Сборные Украины и Северной Македонии определили комплекты формы, в которых сегодня, 14 октября, сыграют матч квалификации Евро-2024.

Команда Украины, номинальные хозяева, сыграет во втором комплекте формы синего цвета. Македонцы также выбрали второй комплект – белый с золотистыми вставками.

Напомним, что матч между сборными Украины и Северной Македонии пройдет в Праге и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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