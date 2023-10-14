Сборная УКРАИНЫ14 октября 2023, 11:10 | Обновлено 14 октября 2023, 12:39
528
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Стало известно, в какой форме сыграют сборные Украины и Северной Македонии
Матч квалификации Евро-2024 пройдет сегодня, 14 октября
14 октября 2023, 11:10 | Обновлено 14 октября 2023, 12:39
528
0
Сборные Украины и Северной Македонии определили комплекты формы, в которых сегодня, 14 октября, сыграют матч квалификации Евро-2024.
Команда Украины, номинальные хозяева, сыграет во втором комплекте формы синего цвета. Македонцы также выбрали второй комплект – белый с золотистыми вставками.
Напомним, что матч между сборными Украины и Северной Македонии пройдет в Праге и начнется в 16:00 по киевскому времени.
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