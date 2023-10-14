Стало известно, в какой форме сыграют сборные Украины и Северной Македонии

Сборные Украины и Северной Македонии определили комплекты формы, в которых сегодня, 14 октября, сыграют матч квалификации Евро-2024.

Команда Украины, номинальные хозяева, сыграет во втором комплекте формы синего цвета. Македонцы также выбрали второй комплект – белый с золотистыми вставками.

Напомним, что матч между сборными Украины и Северной Македонии пройдет в Праге и начнется в 16:00 по киевскому времени.