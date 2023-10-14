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Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2023, 10:27 | Обновлено 14 октября 2023, 10:44
685
1

Русин и Попов не сыграют против сборной Северной Македонии

Назарий Русин и Денис Попов не вошли в заявку сборной Украины

14 октября 2023, 10:27 | Обновлено 14 октября 2023, 10:44
685
1
Русин и Попов не сыграют против сборной Северной Македонии
УАФ. Сборная Украины

Тренерский штаб сборной Украины определил заявку на домашний матч квалификации Евро-2024 против команды Северной Македонии.

В заявку вошли 23 футболиста:

Вратари:

  • 1. Георгий Бущан
  • 12. Анатолий Трубин
  • 23. Дмитрий Ризнык

Защитники:

  • 2. Ефим Конопля
  • 3. Богдан Михайличенко
  • 4. Александр Сваток,
  • 13. Илья Забарный
  • 16. Виталий Миколенко
  • 21. Александр Караваев
  • 22. Николай Матвиенко

Полузащитники:

  • 5. Сергей Сидорчук
  • 6. Тарас Степаненко
  • 7. Георгий Судаков
  • 8. Руслан Малиновский
  • 10. Михаил Мудрик
  • 14. Виталий Буяльский
  • 15. Егор Назарина
  • 17. Александр Зинченко
  • 18. Александр Пихаленок
  • 20. Александр Зубков

Нападающие

  • 9. Роман Яремчук
  • 11. Артем Довбик
  • 19. Владислав Ванат

Отметим, что штаб Сергея Реброва не включил в заявку защитника Дениса Попова и форварда Назария Русина. Также из-за травмы в матче не сможет сыграть защитник Сергей Кривцов.

Напомним, что матч между сборными Украины и Северной Македонии состоится сегодня, 14 октября, в чешской Праге и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Serhii P.
невелика втрата. Втрата Циганкова значно відчутніша.
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