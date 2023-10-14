Русин и Попов не сыграют против сборной Северной Македонии
Назарий Русин и Денис Попов не вошли в заявку сборной Украины
Тренерский штаб сборной Украины определил заявку на домашний матч квалификации Евро-2024 против команды Северной Македонии.
В заявку вошли 23 футболиста:
Вратари:
- 1. Георгий Бущан
- 12. Анатолий Трубин
- 23. Дмитрий Ризнык
Защитники:
- 2. Ефим Конопля
- 3. Богдан Михайличенко
- 4. Александр Сваток,
- 13. Илья Забарный
- 16. Виталий Миколенко
- 21. Александр Караваев
- 22. Николай Матвиенко
Полузащитники:
- 5. Сергей Сидорчук
- 6. Тарас Степаненко
- 7. Георгий Судаков
- 8. Руслан Малиновский
- 10. Михаил Мудрик
- 14. Виталий Буяльский
- 15. Егор Назарина
- 17. Александр Зинченко
- 18. Александр Пихаленок
- 20. Александр Зубков
Нападающие
- 9. Роман Яремчук
- 11. Артем Довбик
- 19. Владислав Ванат
Отметим, что штаб Сергея Реброва не включил в заявку защитника Дениса Попова и форварда Назария Русина. Также из-за травмы в матче не сможет сыграть защитник Сергей Кривцов.
Напомним, что матч между сборными Украины и Северной Македонии состоится сегодня, 14 октября, в чешской Праге и начнется в 16:00 по киевскому времени.
❌ Kryvtsov— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 14, 2023
❌ Popov
❌ Rusyn pic.twitter.com/k443uEh2bn
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