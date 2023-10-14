Русин и Попов не сыграют против сборной Северной Македонии

Тренерский штаб сборной Украины определил заявку на домашний матч квалификации Евро-2024 против команды Северной Македонии.

В заявку вошли 23 футболиста:

Вратари:

1. Георгий Бущан

12. Анатолий Трубин

23. Дмитрий Ризнык

Защитники:

2. Ефим Конопля

3. Богдан Михайличенко

4. Александр Сваток,

13. Илья Забарный

16. Виталий Миколенко

21. Александр Караваев

22. Николай Матвиенко

Полузащитники:

5. Сергей Сидорчук

6. Тарас Степаненко

7. Георгий Судаков

8. Руслан Малиновский

10. Михаил Мудрик

14. Виталий Буяльский

15. Егор Назарина

17. Александр Зинченко

18. Александр Пихаленок

20. Александр Зубков

Нападающие

9. Роман Яремчук

11. Артем Довбик

19. Владислав Ванат

Отметим, что штаб Сергея Реброва не включил в заявку защитника Дениса Попова и форварда Назария Русина. Также из-за травмы в матче не сможет сыграть защитник Сергей Кривцов.

Напомним, что матч между сборными Украины и Северной Македонии состоится сегодня, 14 октября, в чешской Праге и начнется в 16:00 по киевскому времени.