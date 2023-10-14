Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Претенденты на Судакова: четыре клуба из АПЛ, Ювентус плюс португальцы
Украина. Премьер лига
14 октября 2023, 09:46 |
1773
2

Претенденты на Судакова: четыре клуба из АПЛ, Ювентус плюс португальцы

Возглавляет «гонку» лондонский «Арсенал»

14 октября 2023, 09:46 |
1773
2
Претенденты на Судакова: четыре клуба из АПЛ, Ювентус плюс португальцы
shakhtar.com. Георгий Судаков

Ряд топовых европейских клубов проявляют серьезный интерес к центральному полузащитнику «Шахтера» и сборной Украины Георгию Судакову.

На недавнем матче «горняков» против «Антверпена» (3:2) в Лиге чемпионов за Судаковым наблюдали скауты «Ювентуса», который планирует в январе связаться с «Шахтером» по поводу трансфера хавбека.

Однако фаворитом в борьбе за Судакова в настоящий момент считается «Арсенал». Лондонцы выявили для себя талант Георгия еще когда тщательно наблюдали за прогрессом Михаила Мудрика.

Конкуренцию «канонирам» будут готовы составить «Манчестер Сити», «Брайтон» и «Челси». В каждом из этих клубов также прекрасно осведомлены об игровых возможностях украинского таланта.

В конце концов, за Судаковым следят еще и два португальских клуба, чьи названия источник не раскрывает.

В апреле нынешнего года Судаков продлил контракт с «Шахтером» до 30 июня 2028-го.

В текущем сезоне на счету Георгия 8 матчей и 2 гола за «горняков». Старт сезона хавбек пропустил из-за проблем с аппендицитом.

По теме:
Лидер нападения «Виктории» может не сыграть с «Шахтером»
Вест Хэм намерен в январе приобрести Магуайра
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
Георгий Судаков Арсенал Лондон Шахтер Донецк трансферы АПЛ Ювентус трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A Манчестер Сити Брайтон Челси
Источник TeamTalk
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Футбол | 14 октября 2023, 05:45 0
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение

13 октября состоялись матчи квалификации молодежного чемпионата Европы 2025

Странный вечер в Лондоне. На ринге будут блогеры, боец ММА и Фьюри
Бокс | 14 октября 2023, 07:27 6
Странный вечер в Лондоне. На ринге будут блогеры, боец ММА и Фьюри
Странный вечер в Лондоне. На ринге будут блогеры, боец ММА и Фьюри

Но такое будут смотреть

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Роспутько – безмозглый д******б»
Футбол | 13.10.2023, 17:57
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Роспутько – безмозглый д******б»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Роспутько – безмозглый д******б»
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Футбол | 13.10.2023, 11:10
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Сын кондитера. Кто такой Элиф Элмас – новый лидер Северной Македонии
Футбол | 14.10.2023, 09:15
Сын кондитера. Кто такой Элиф Элмас – новый лидер Северной Македонии
Сын кондитера. Кто такой Элиф Элмас – новый лидер Северной Македонии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swipe
Цілком можливо, прогрес за останній рік колосальний (майже як у Мудрика свого часу). Якщо Шахтар проситиме адекватні гроші (20-25 млн), цілком може піти вже скоро. За 100500 мільйонів наврядчи хтось купить з огляду на «успіхи» Мудрика. Хоча той сам винен, треба було в Арсенал йти.
Ответить
0
Умник
-"Алле Саня
-да Жора
-Саня как ты незаметно сдал форму?
- Жора я ее не надевал
- Саня а как ты сел на самолет незаметно?
-Жора если ты смотрел Один Дома, то случайно перепутал самолеты.
- Спасибо Саня.
- Всегда рад Жора!!!"
Примерно так вижу трансфер.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
12.10.2023, 23:23 28
Футбол
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
12.10.2023, 20:50 7
Теннис
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
12.10.2023, 22:38 5
Футбол
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
12.10.2023, 14:59 17
Футбол
Джордж Форман назвал лучшего бойца, с которым выходил в ринг
Джордж Форман назвал лучшего бойца, с которым выходил в ринг
12.10.2023, 09:40
Бокс
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
13.10.2023, 08:28 37
Футбол
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
12.10.2023, 18:56 2
Футбол
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
13.10.2023, 07:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем