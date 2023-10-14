Претенденты на Судакова: четыре клуба из АПЛ, Ювентус плюс португальцы
Возглавляет «гонку» лондонский «Арсенал»
Ряд топовых европейских клубов проявляют серьезный интерес к центральному полузащитнику «Шахтера» и сборной Украины Георгию Судакову.
На недавнем матче «горняков» против «Антверпена» (3:2) в Лиге чемпионов за Судаковым наблюдали скауты «Ювентуса», который планирует в январе связаться с «Шахтером» по поводу трансфера хавбека.
Однако фаворитом в борьбе за Судакова в настоящий момент считается «Арсенал». Лондонцы выявили для себя талант Георгия еще когда тщательно наблюдали за прогрессом Михаила Мудрика.
Конкуренцию «канонирам» будут готовы составить «Манчестер Сити», «Брайтон» и «Челси». В каждом из этих клубов также прекрасно осведомлены об игровых возможностях украинского таланта.
В конце концов, за Судаковым следят еще и два португальских клуба, чьи названия источник не раскрывает.
В апреле нынешнего года Судаков продлил контракт с «Шахтером» до 30 июня 2028-го.
В текущем сезоне на счету Георгия 8 матчей и 2 гола за «горняков». Старт сезона хавбек пропустил из-за проблем с аппендицитом.
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Но такое будут смотреть
-да Жора
-Саня как ты незаметно сдал форму?
- Жора я ее не надевал
- Саня а как ты сел на самолет незаметно?
-Жора если ты смотрел Один Дома, то случайно перепутал самолеты.
- Спасибо Саня.
- Всегда рад Жора!!!"
Примерно так вижу трансфер.