Котировки на матч Украина – Северная Македония. Кто фаворит и кто забьет?

14 октября состоится матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на Epet Arena в Праге. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Фаворитами встречи являются «сине-желтые». На победу украинской национальной команды можно поставить с коэффициентом 1.63.

Ничья котируется по 3.95. Победа Северной Македонии расценивается в 6.20.

Интересно, что наиболее вероятными авторами минимум одного гола в этой встреча является Артем Довбик и Владислав Ванат (коэффициент 2.70).

Далее наибольшие шансы забить гол у Романа Яремчука (2.75), а затем идет Михаил Мудрик (3.10).