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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 05:09 |
365
0

Котировки на матч Украина – Северная Македония. Кто фаворит и кто забьет?

Поединок состоится 14 октября в 16:00 по Киеву

14 октября 2023, 05:09 |
365
0
Котировки на матч Украина – Северная Македония. Кто фаворит и кто забьет?
УАФ

14 октября состоится матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

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Поединок пройдет на Epet Arena в Праге. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Фаворитами встречи являются «сине-желтые». На победу украинской национальной команды можно поставить с коэффициентом 1.63.

Ничья котируется по 3.95. Победа Северной Македонии расценивается в 6.20.

Интересно, что наиболее вероятными авторами минимум одного гола в этой встреча является Артем Довбик и Владислав Ванат (коэффициент 2.70).

Далее наибольшие шансы забить гол у Романа Яремчука (2.75), а затем идет Михаил Мудрик (3.10).

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Источник Sport.ua
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