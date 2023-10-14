Котировки на матч Украина – Северная Македония. Кто фаворит и кто забьет?
Поединок состоится 14 октября в 16:00 по Киеву
14 октября состоится матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.
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Поединок пройдет на Epet Arena в Праге. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Фаворитами встречи являются «сине-желтые». На победу украинской национальной команды можно поставить с коэффициентом 1.63.
Ничья котируется по 3.95. Победа Северной Македонии расценивается в 6.20.
Интересно, что наиболее вероятными авторами минимум одного гола в этой встреча является Артем Довбик и Владислав Ванат (коэффициент 2.70).
Далее наибольшие шансы забить гол у Романа Яремчука (2.75), а затем идет Михаил Мудрик (3.10).
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