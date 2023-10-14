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  4. ВИДЕО. Почти оформил шедевр! Месси ударом с углового попал в штангу
Чемпионат мира
14 октября 2023, 04:50 |
382
0

ВИДЕО. Почти оформил шедевр! Месси ударом с углового попал в штангу

Аргентина минимально обыграла Парагвай со счетом 1:0

14 октября 2023, 04:50 |
382
0
ВИДЕО. Почти оформил шедевр! Месси ударом с углового попал в штангу
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 13 октября состоялся матч 3-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Парагвая. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

Единственный гол на 3-й минуте забил Отмаменди.

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 53-й минуте вместо Хулиана Альвареса.

На 76-й минуте Аргентина заработала угловой. Месси подошел к мячу и закрутил его так, что тот попал в дальнюю штангу. Лионелю не хватило всего несколько сантиметров для того, чтобы оформить гол-шедевр – «сухой лист».

ВИДЕО. Почти оформил шедевр! Месси ударом с углового попал в штангу

Видеообзор матча:

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Источник Sport.ua
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