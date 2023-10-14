13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Лихтенштейн и Боснии и Герцеговины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Евро-2024. Квалификация. Группа J

Лихтенштейн – Босния и Герцеговина – 0:2

Голы: Рахманович, 13, Стеванович, 41

Видеообзор матча: