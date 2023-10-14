13.10.2023 21:45 – FT 0 : 2
Чемпионат Европы14 октября 2023, 04:30 | Обновлено 14 октября 2023, 04:33
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Лихтенштейн – Босния и Герцеговина – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе J
14 октября 2023, 04:30 | Обновлено 14 октября 2023, 04:33
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13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Лихтенштейн и Боснии и Герцеговины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Евро-2024. Квалификация. Группа J
Лихтенштейн – Босния и Герцеговина – 0:2
Голы: Рахманович, 13, Стеванович, 41
Видеообзор матча:
События матча
41’
ГОЛ ! Мяч забил Мирослав Стеванович (Босния и Герцеговина).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Амар Рахманович (Босния и Герцеговина).
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