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Евро
Лихтенштейн
13.10.2023 21:45 – FT 0 : 2
Босния и Герцеговина
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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 04:30 | Обновлено 14 октября 2023, 04:33
13
0

Лихтенштейн – Босния и Герцеговина – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе J

14 октября 2023, 04:30 | Обновлено 14 октября 2023, 04:33
13
0
Лихтенштейн – Босния и Герцеговина – 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Лихтенштейн и Боснии и Герцеговины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Евро-2024. Квалификация. Группа J

Лихтенштейн – Босния и Герцеговина – 0:2

Голы: Рахманович, 13, Стеванович, 41

Видеообзор матча:

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Мирослав Стеванович (Босния и Герцеговина).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Амар Рахманович (Босния и Герцеговина).
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Источник Sport.ua
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